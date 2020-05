Morir por asfixia

Loa ancianos que no hemos fallecido a causa del coronavirus, moriremos por asfixia a causa de la mascarilla; ahora resulta que el clero exige a los ciudadanos que para entrar en el templo y mientras permanezcas en el, además de guardar la distancia de seguridad, tiene que llevar mascarilla, ¿Son sacerdotes o funcionarios del Ministerio del Interior? La última orden ministerial en lo que se refiere al uso de la mascarilla, exime a las personas con problemas respiratorios de su uso, por tanto, resulta, según la norma de la Iglesia y que figura en la puerta de entrada de muchos templos, esas personas con problemas respiratorios no pueden acceder al templo. No parece que tengan Igual interés en aleccionar a los fieles que para recibir la Sagrada Comunión tienen que estar en Gracia, sin pecado grave, pero eso que es un sacrilegio, una profanación no parece que tenga importancia. Que al final de la vida, en la ancianidad, contemples esta situación de desacralización e irreverencia hacia el Santísimo Sacramento del altar, que es la Vida de la Iglesia, te hace sufrir mucho viendo que lo que más amas y que es Vida de tu alma, anda de mano en mano o caída por el suelo.!!!Cuánta responsabilidad de esos miembros del clero, no todos, que han renunciado a su ministerio sagrado para la salvación de las almas y se han mundanizado, han perdido la fe, y llevan a muchas almas a su perdición¡¡¡