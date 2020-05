Consejos para reformar la casa económicamente por Reformas LEINAD

Hacer una reforma en casa suele implicar un gran desembolso. Sin embargo, a veces no se necesita hacer una gran inversión para darle un nuevo aspecto: con pequeños detalles se puede hacer que la casa parezca completamente renovada. Aquí se ofrece una serie de consejos para reformar la casa económicamente: Analizar los puntos fuertes y débiles de la casa. Si se tiene claro cuáles son las zonas o áreas que se debe reformar completamente y no se desea realizar reformas integrales en la vivienda, y cuáles son las que sólo necesitan un pequeño retoque, se puede identificar fácilmente cuáles son las necesidades de la reforma, y así poder conseguir el presupuesto más ajustado posible.

En el caso de querer contratar una empresa de reformas, es imprescindible solicitar varios presupuestos a los expertos para luego poder compararlos y elegir el mejor.

Evitar obras completas. Se debe intentar utilizar materiales que faciliten la remodelación, como vinilos, materiales de PVC, etc.

La pintura puede resolver muchos problemas a la hora de mejorar cualquier estancia, así que no se debe descartar las habitaciones de la pintura en las que no se iba a hacer ningún cambio para darles un toque más actual.

En el caso de las casas antiguas, antes de comenzar la reforma de la casa, es fundamental analizar el estado de las tuberías, ya que en cualquier momento pueden tener averías. De esta manera, se puede evitar tener que hacer grandes reformas que impliquen mayores presupuestos.

La cocina suele ser una de las partes de la casa donde se pasan más horas. Para darle un nuevo toque sólo hay que ponerle un poco de vinilo o pintar paredes y techos para darle un nuevo y moderno aspecto.

Si eso todavía no es suficiente pequeños cambios como cambiar las manijas de los armarios, poner nuevos paños de cocina o simplemente renovar la decoración de la encimera darán un efecto renovado en el espacio.

La iluminación es un aspecto muy importante para cambiar una habitación. Es importante asegurarse de que en cada rincón de la casa llegue la luz perfecta para transmitir un nuevo aire y hacerlo más confortable.

El salón o sala de estar es uno de los lugares más frecuentados de la casa. Renovar las cortinas, retapizar las sillas o cambiar los cojines son acciones tremendamente sencillas e importantes para darle un aspecto completamente nuevo.

Como se puede ver, no es necesario gastar una gran cantidad de dinero para reformar el ambiente de la casa. Sólo hay que poner un poco de imaginación.

Más consejos para reformar el hogar

Tarde o temprano hay que hacer algunos cambios en la decoración del hogar. Dependiendo de las necesidades del propietario y del estado de ciertos espacios de la vivienda, como los muebles o la pintura, hay cambios más o menos profundos. De hecho, hacer tal cambio es mucho más que simplemente dar a su casa un nuevo aspecto y con este cambio se puede encontrar en uno mismo una nueva forma de renovarse.

El precio de una reforma en casa varía mucho dependiendo de la profundidad de la misma, pero el hecho es que no hay que gastar mucho dinero para hacerla, y se ofrecen algunas ideas para cambiar el aspecto de su casa sin sacrificar su bolsillo.

Con una simple capa de pintura damos otro aspecto

Si hay algo que puede hacer una gran diferencia en la impresión de una habitación, es un poco de pintura. Cambiar los colores puede cambiar el aspecto de la casa, ya sea cambiando las paredes o pintando los muebles de un color diferente. La pintura mural es una gran oportunidad para crear y utilizar diferentes estilos de espacio, incluso en la misma habitación. Pon una esquina de color rosa en la pared y hazla un espacio relajante, o pinta la pared de un color para mejorar la creatividad. Los resultados serán espectaculares.

Reutiliza algunos muebles

El reciclaje y la reutilización es más que una moda para proteger el medio ambiente. Es dar nueva vida a algo que parece fuera de lugar en otro lugar. Por lo general, en un área de la casa hay muebles que ya no sirven para nada, y en otra área se necesita algo que los cubra bien. Por ejemplo, un aparador de comedor puede ser el mueble perfecto para su entrada, o una mesa lateral para herramientas de garaje, juguetes de niños, etc. Tal mentalidad destaca otro punto importante en el control de los costos en una remodelación.

Elije los materiales de la mejor calidad

Un consejo muy importante es no escatimar en la calidad de los materiales utilizados. Ya sea una reforma menor o una renovación completa. Aunque pueda parecer contraproducente comprar materiales de calidad por su costo, en realidad es una inversión a largo plazo, y cuanto mejores sean los materiales y muebles elegidos, más durarán y su coste de mantenimiento menor.

Apuesta por una empresa con experiencia en reformas

En el caso de una reforma integral, los expertos aconsejan no tomar ningún riesgo. No conocer los pasos necesarios para hacer la reforma, encontrar maneras de ahorrar dinero en materiales de poca calidad, no es algo bueno. En su lugar, es mejor dejar la reforma en manos de un profesional especializa en proyectos de reforma para cuidar el bolsillo.