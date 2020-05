7 consejos para obtener lo mejor de un masaje relajante por Zentopía

Un masaje relajante al final del día o en una relajada tarde de sábado es algo que toda persona anhela. Pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta antes de ir a un masaje Decidir el tipo de masaje que desea

Decidir el tipo de terapia que se desea antes o durante la reserva de una cita. Preguntar al spa o al centro de masajes relajantes y entender el tipo de masajes que ofrecen y elegir el que más convenga. Además, se debe saber qué esperar durante un masaje: el tipo de aceites, las lociones que usarían y el tipo de masaje, para que se sienta cómodo cuando el terapeuta comience el masaje.

No comer antes

El masaje siempre se hace con el estómago vacío. Por lo tanto, si se va a recibir un masaje temprano en la mañana, se puede saltar el desayuno, pero si el masaje está programado a mitad del día o en algún momento de la noche, hay que asegurarse de no comer por lo menos una hora antes.

La piel

Muchas veces la piel es sensible a ciertas sustancias químicas de las lociones o compuestos de los aceites utilizados para el masaje. Es mejor informar al terapeuta sobre sus alergias cutáneas de antemano.

Inflamación en el cuerpo

También es importante informar al terapeuta si hay una hinchazón o una inflamación en alguna parte del cuerpo. Masajear una parte del cuerpo ya inflamada puede empeorar la inflamación y también causar dolor esto es muy importante en un masaje terapéutico.

No hay que apresurarse a recibir un masaje

El objetivo final es estar relajado y aliviar el estrés. Así que, si se va a un masaje todo estresado y tensionado, tomará más tiempo para calmarse y no se estará totalmente relajado al final del masaje.

Tomar una ducha caliente antes de ir al masaje

Ducharse antes de un masaje ayuda a relajarse rápidamente. Además, el cuerpo está limpio y el terapeuta no tiene que ocuparse de pies sucios o de axilas sudorosas.

No hay que ir a un masaje cuando se esté con síntomas de estar enfermo

Ahora más que nunca, por precaución con el coronavirus y no transmitirlo nunca se debe ir a un masaje cuando se tenga ni siquiera un resfriado, tos o cualquier otra enfermedad. En primer lugar, no se sentirá relajado y hay muchas posibilidades de que pueda contagiar la infección al terapeuta y a otros clientes.