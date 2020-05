Herbalife Nutrition otorga 100.000 dólares adicionales para The Hunger Project

En el último año Herbalife Nutrition y The Hunger Project llegaron a más de 16 millones de personas con programas para luchar contra el hambre. La colaboración con The Hunger Project se ampliará tres años más. El Día Mundial del Hambre destaca la importancia de encontrar soluciones sostenibles para el hambre y la pobreza La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, junto con la Herbalife Nutrition Foundation (HNF), anunció este jueves un compromiso adicional de 100.000 dólares (90.600 euros) con The Hunger Project (THP), como parte de su iniciativa “Nutrition for Zero Hunger” (Nutrición para Hambre Cero). La colaboración con The Hunger Project se ampliará tres años más para financiar programas educativos y de desarrollo, centrados en las mujeres y dirigidos por comunidades rurales de todo el mundo, afectadas por la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

"En el marco del #DíaMundialDelHambre, nos complace brindar apoyo adicional a The Hunger Project y colaborar con ellos para acabar con el hambre", dijo Alan Hoffman, Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos de Herbalife Nutrition.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 821 millones de personas viven con hambre crónica en todo el mundo. El 28 de mayo es el Día Mundial del Hambre, aniversario creado por The Hunger Project para concienciar y resaltar la necesidad de soluciones sostenibles para el hambre y la pobreza, e inspirar a todos a ser parte de la solución. El hambre es significativamente peor en países con sistemas agrícolas que son muy sensibles a la lluvia, los grandes cambios de temperatura y la sequía severa, y donde el sustento de una alta proporción de la población depende de la agricultura local.

Durante el último año, la iniciativa ”Nutrition for Zero Hunger” contribuyó a financiar el trabajo de The Hunger Project, que llega a más de 16 millones de personas a través de programas de agua, saneamiento e higiene, talleres de inseguridad alimentaria y formaciones de liderazgo para mujeres, en más de 13.000 comunidades del mundo.

"Los estudios han demostrado que cuando las mujeres reciben apoyo y poder, toda la sociedad se beneficia", dijo Jenna Recuber, vicepresidenta global de The Hunger Project. "Agradecemos a socios como Herbalife Nutrition, cuyo apoyo permite a mujeres y hombres ser agentes de su propio desarrollo. Asociaciones como esta son imprescindibles para conseguir un cambio sostenible en las comunidades rurales que están ya poniendo fin al hambre”.

Según la FAO, si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, el número de personas hambrientas en el mundo podría reducirse hasta en 150 millones.

