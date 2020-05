5 motivos para elegir una impresora multifunción DEVELOP Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 12:33 h (CET) Para contar con una buena impresora multifuncional, fácil de utilizar y con todas las prestaciones, una de las mejores marcas en la que se puede confiar es DEVELOP. Con una larga trayectoria dentro de este sector y muy reconocida en Europa. En España, Mastertec, con 30 años de experiencia en el sector, es el importador en exclusiva de los productos de la firma ¿Por qué elegir una impresora multifuncional DEVELOP?

DEVELOP se ha convertido en una de las marcas referentes dentro de este sector en toda Europa debido a las características y prestaciones que ofrecen sus impresoras multifuncionales, lo que se traduce en un fiabilidad, funcionalidad, rendimiento y garantías.



En primer lugar, hay que destacar que la marca utiliza la última tecnología, con las novedades más avanzadas dentro de este sector. El uso de esta tecnología innovadora hace que la totalidad de sus modelos de impresora láser multifunción sean muy rentables y con una gran calidad.



Calidad de impresión profesional

El sistema de impresión que utiliza DEVELOP cuenta con numerosas funciones, lo que significa que se podrán obtener trabajos con una calidad de impresión profesional. Permite ajustes de calidad de impresión así como la selección de perfiles ICC.



Fiabilidad

Una de las marcas por excelencia con los ratios de fiabilidad más altos del mercado. Su índice de averías e incidencias están muy por debajo de la media. Las impresoras DEVELOP están siempre preparadas para imprimir cuando más se necesita.

Software

Al contar con tecnología avanzada, estos equipos reciben actualizaciones periódicas, que permiten mejorar todavía más su productividad.

Mediante el software de gestión del parque, permite la actualización de firmware de manera remota y periódica para asegurar que los equipos siempre cuenten con las últimas versiones.



Conectividad

Es una de las características que más hay que destacar de los productos de la marca. Las impresoras multifunción de DEVELOP cuentan con una conexión a red de alta velocidad, por lo que se pueden adaptar al flujo de trabajo de la mayor parte de las oficinas. La gran ventaja de este tipo de conectividad, es que se evitan aglomeraciones cuando se utilizan equipos centralizados.

Los equipos permiten la impresión de archivos desde diferentes servicios en la nube para obtener disponibilidad inmediata de los documentos impresos.

Seguridad con INEO SECURE

Mantener los datos de forma confidencial, operando bajo un entorno seguro. Tanto la impresora como el disco duro estarán protegidos para impedir que nadie, ni fuera ni dentro de la oficina, pueda acceder sin autorización.

¿Qué impresora multifuncional es la más adecuada?

DEVELOP ofrece una gran variedad de impresoras multifuncionales.

I-SERIES

Fiabilidad DEVELOP. Preparado cuando más se necesita:

Mayor capacidad de impresiones que la competencia.

CPU de 4 núcleos: 8-GB RAM, 250-GB SSD/8-GB RAM, 256-GB SSD.

Escaners de alta calidad. Rapidez y sencillez inteligente:

Gran pantalla táctil, interfaz de usuario tipo smartphone, control de voz y pantalla personalizable.

Impresión de la primera copia en tiempo récord. Adaptada al nuevo entorno de trabajo: Conectividad y seguridad de última generación.

Gran variedad de acabados profesionales: Impresión en papel hasta 300gr.

Además:

Un único driver que instalar, gestionar y mantener impresión directa sin controladores PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF, PS y PCL

Cola de trabajos inteligente

Impresión móvil

Borrado automático de páginas en blanco

Previsualización de escaneo

Anotación de escaneos para su almacenamiento

Uso compartido y acceso en línea a los archivos del buzón del usuario

Pensado para ahorro ecológico El diseño universal de estos productos, permite que sean usables por personas de todas las edades, con o sin experiencia previa y por personas con cualquier tipo de discapacidad física o discapacidad visual.

Equipos Multifunción

Con los equipos Multifunción DEVELOP se obtendrá una calidad profesional además de contar con una gran variedad de funciones, sin que esto suponga un aumento en el precio y manteniendo la productividad deseada. Son equipos compactos, muy avanzados, que se adaptan perfectamente a cualquier negocio y horario, con la facilidad de poder manejarlos de manera remota, a través de cualquier dispositivo móvil. De estos equipos destacan su durabilidad y resistencia, estando disponibles en blanco y negro y en color.



Son equipos muy seguros e igual de sencillos de utilizar, además de multifuncionales. Con este tipo de impresoras multifunción se mejora la productividad del negocio y se facilita el manejo rápido de la documentación, debido a su mayor capacidad. La gran ventaja de estos equipos es que se pueden conectar a distintos dispositivos móviles, pudiendo añadir con ellos nuevas funcionalidades de impresión. Las impresoras multifunción DEVELOP son los equipos perfectos para imprimir catálogos, folletos o carteles, es decir, para realizar impresiones comerciales, entre muchos otros documentos. También están disponibles en color y blanco y negro.



Impresora de producción

Otro de los equipos que ofrece DEVELOP dentro de su abanico de productos, son las impresoras de producción, que proporcionan una velocidad hasta de 140 copias por minuto. Eficientes para departamentos de reprografía, imprentas y otros negocios de impresión comercial o industrial.

Destacan la fiabilidad, la calidad, la gran variedad de acabados. Un ejemplo de la tecnología DEVELOP aplicada a producción es el binomio que forman el IQ+ con la tecnología Auto inspección. La combinación de ambos componentes permite un ahorro de recursos, ya que se automatiza el control de color y de registro y garantiza de manera automática una réplica exacta del documento original, sin necesidad de calibración ni de inspección manual.

¿Qué otros aspectos se destacan de DEVELOP?

Además de todo lo mencionado anteriormente, hay que hablar también de las soluciones IT de DEVELOP, ya que cuenta también con numerosas ventajas.



Excelente gestión

En este sentido se hace referencia a la gestión inteligente de documentos electrónicos, gracias a las soluciones de software DEVELOP.

Personalización de equipos

DEVELOP dota a sus impresoras multifunción con un sistema de personalización de equipos, lo que permite, entre otras cosas, reproducir un vídeo o el logo de la empresa cuando el equipo no esté en funcionamiento.



Impresión Cloud

Se le denomina impresión Cloud, ya que los sistemas de impresión que ofrece DEVELOP son totalmente compatibles con cualquier sistema operativo para móviles, tales como iOS, Android o Windows Mobile.

Control de costes

Gracias al sistema de administración de impresoras multifunción de DEVELOP, se mejora notablemente la eficiencia, permitiendo poder configurar cualquier función de los diferentes equipos, obteniendo así un control sobre los costes detallado, a nivel de usuario, departamento o código de proyecto.



Formatos

Las impresoras láser DEVELOP permiten imprimir en multitud de formatos diferentes, desde sobres hasta banner, tanto a nivel de archivos como a nivel de tamaños y gramajes de papel, desde 60grm hasta 400grm.



La seguridad de una buena impresora multifuncional

Finalmente, hay que destacar muy positivamente de DEVELOP la seguridad que ofrece con sus equipos. En este sentido cabe decir que la protección de datos es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta y en DEVELOP lo saben. Por este motivo, incluyen un sistema de alto nivel de seguridad en sus productos, con el sello de ineo SECURE para todos los servicios de impresión.



De esta forma, quien se decante por una impresora multifuncional de DEVELOP debe saber que tendrá todas las garantías con respecto a la protección de datos, evitando así las brechas de seguridad o el robo de información confidencial.

Por todo ello, DEVELOP siempre ha gozado de una buena reputación y prestigio en todos los productos que ofrece y de ahí que un gran número de compañías se decanten por utilizar equipos de impresión DEVELOP.

