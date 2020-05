DEVELOP: Pionera en sostenibilidad en el sector de la impresión Comunicae

viernes, 29 de mayo de 2020, 12:40 h (CET) Actualmente una de las principales preocupaciones para la sociedad en general, pero también para las empresas de todo tipo, es la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Debido a esto, son muchas las empresas que han empezado a incorporar en los últimos años la Corporate Sustainability (CSR) en sus estrategias. Esta Corporate Sustainability se sustenta en la colaboración para el desempeño social, ecológico y económico Dentro del sector de la impresión, donde el reciclaje y la economía circular están a la orden del día, DEVELOP destaca como una de las empresas que han conseguido implementar la sostenibilidad de forma más exitosa.

A España, los productos de DEVELOP llegan en exclusiva de la mano de Mastertec, quienes cuentan en este artículo qué características convierten a la marca alemana en un auténtico referente en el cuidado del medio ambiente y la sociedad.

El cuidado del planeta y sus recursos entre las máximas prioridades de DEVELOP

Esta voluntad de contribuir en un mejor desempeño ecológico y social, debe reflejarse siempre en acciones y en DEVELOP lo saben.

Así pues, y como no podía ser de otra manera, todas las impresoras DEVELOP cuentan con la función de impresión climáticamente neutral. Esto garantiza que los equipos no generan ningún tipo de emisión de CO2, el principal gas causante del efecto invernadero, mientras están en funcionamiento.

Esta función, además de ser una de las múltiples ventajas de los sistemas DEVELOP, también es beneficiosa para los clientes de la marca, ya que les certifica como colaboradores en la reducción de la huella de carbono, además de otorgarles un valor añadido de cara a sus propios clientes.

Una marca de plena confianza

La confianza total del consumidor se obtiene, aparte de con el buen hacer de la empresa, con documentos y certificados oficiales que avalen las contribuciones de dicha compañía en materia de sostenibilidad.

En este sentido, DEVELOP es una marca del grupo Kónica Minolta que se clasificó dentro de los independent Ratings/Rankings, como una de las 100 empresas más sostenibles del mundo.

Por otro lado, prácticamente la totalidad de los dispositivos de impresión de la línea ineo, cuentan con la etiqueta Blue Angel Mark: una prestigiosa certificación alemana que reciben aquellos productos que son respetuosos con el medio ambiente. Dicha certificación fue otorgada a toda la gama de equipos multifunción de DEVELOP por su bajo consumo de energía eléctrica, su baja contaminación del aire y baja contaminación acústica, su uso de materiales no-nocivos y su diseño duradero y reciclable.

Por último, y como es evidente, DEVELOP cumple con todas las leyes y regulaciones europeas, como la directiva RoHS de restricción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

La calidad y la eficacia no están reñidas con la sostenibilidad

De algún modo, existe la creencia de que el cuidado del medio ambiente y la ecología son sinónimos de una disminución en la calidad de los equipos y en la productividad empresarial.

Nada más lejos de la realidad con los equipos DEVELOP. Estos están fabricados con la mejor tecnología y bajo estrictos controles de calidad para satisfacer las necesidades de cualquier cliente y las demandas de más alto nivel.

Sin dejar esto de lado, las características de las impresoras multifunción de DEVELOP, como la reducción de emisiones y ruido, y su modo de ahorro de energía, las convierten en equipos altamente sostenibles, sin sacrificar ni un ápice de calidad, efectividad o eficacia.

Ahorrar costes y proteger el medio ambiente es posible

Otra de las convicciones que existen en relación con la sostenibilidad, es que todos los productos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente suelen ser caros.

Los sistemas de impresión DEVELOP están fabricados con un 70% de materiales reciclados y su embalaje está constituido por un 20% menos de plástico que el de otras marcas.

Además, con el modo reposo de estos equipos, pionero en el mercado de las impresoras, el ahorro de energía se hace más que notable. Esto repercute en una disminución sostenida de los gastos de empresa que no es posible conseguir con equipos de otras marcas.

Este ahorro de energía es posible gracias a características únicas en las impresoras DEVELOP, como el escaneo ECO o la iluminación inteligente de la pantalla.

Pero no es solamente en energía en lo que se ahorra adquiriendo uno de estos equipos, sino también en suministros. Los sistemas de DEVELOP tienen funciones que permiten una gestión responsable de los recursos, como por ejemplo la eliminación de páginas en blanco.

Salud y accesibilidad

Otro de los asuntos que preocupa a muchas empresas es el bienestar de sus trabajadores. Para hacer del espacio de trabajo un ambiente saludable, los equipos ineo de DEVELOP cuentan con un filtro especial que reduce hasta en un 98% las emisiones de partículas producidas por el funcionamiento normal de la impresora.

Por otro lado, las impresoras multifunción DEVELOP también son accesibles. El diseño universal de estos productos, permite que sean usables por personas de todas las edades, con o sin experiencia previa y por personas con cualquier tipo de discapacidad física o discapacidad visual. Todos sus dispositivos son simples de operar y lógicos en diseño y conveniencia. Con esto, DEVELOP contribuye activamente al desarrollo social y a convertir el lugar de trabajo en un espacio inclusivo.

Sostenible y líder, así es DEVELOP

Como se ha visto a lo largo del artículo, es posible situarse como compañía líder a la vez que se colabora en el mantenimiento del medio ambiente y el desarrollo social y económico. El claro ejemplo es DEVELOP que, con su forma de trabajar y prestar servicio, la calidad de sus equipos de impresión y una política de sostenibilidad perfectamente integrada, ha conseguido situarse como una de las empresas más prestigiosas a nivel mundial del sector de la impresión.

