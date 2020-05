La Fisioterapia combate el progreso de la enfermedad en pacientes con Esclerosis Múltiple

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se une a las reivindicaciones de estos pacientes, que celebran su Día Mundial con el lema: "Me conecto, nos conectamos" Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España se une a la campaña 'ConexionesEM', que con el lema 'Me conecto, nos conectamos' pretende acabar con las barreras sociales que crean soledad y aislamiento a los pacientes con Esclerosis Múltiple y, especialmente, en la situación actual de distanciamiento social, provocado por la crisis sanitaria del coronavirus.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad que se manifiesta a nivel mundial, siendo una de las enfermedades neurológicas más habituales entre los 20 a 30 años. Sus síntomas más habituales son la fatiga, la falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades para hablar, temblores, etc. Esta enfermedad no es mortal, pero no tiene cura y afecta a las personas en edades jóvenes, cuando comienzan su proyecto vital, siendo mucho más frecuente en mujeres. La Esclerosis Múltiple se produce por pérdida de la mielina, que protege las fibras nerviosas, lo que provoca que los nervios no realicen la conducción de los impulsos eléctricos de manera óptima.

La Fisioterapia combate el progreso de la enfermedad, tanto desde el punto de vista físico, como emocional. Por ello, su implicación en el tratamiento del paciente es clave, tanto en los centros especializados, como a domicilio cuando la enfermedad está muy avanzada.

La Fisioterapia focaliza sus terapias en mantener las amplitudes articulares, luchando contra la aparición de rigideces en las articulaciones e inhibiendo la espasticidad; evitando el deterioro y debilidad con ejercicios de potenciación muscular, según el grado de tolerancia al ejercicio del paciente; manteniendo una marcha lo mas autónoma posible; facilitando y enseñando el correcto uso de las ayudas técnicas; manteniendo una adecuada función respiratoria y enseñando a los familiares un correcto manejo del paciente y a mantener un control postural en función de la fase de la enfermedad.

La campaña internacional de este año quiere reivindicar mejores servicios, destacar los beneficios de las redes de apoyo y promover el autocuidado. En el mundo hay 2 millones y medio de personas afectadas por esta enfermedad; 55.000 de ellas en España