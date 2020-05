​Cómo blockchain puede ayudar al turismo Redacción Siglo XXI

viernes, 29 de mayo de 2020, 10:50 h (CET) En la actualidad hay industrias que tienen mucha popularidad debido a que les proporcionan a las personas grandes alternativas para divertirse y disfrutar de un rato. El turismo siempre ha sido una de ellas. Básicamente, se trata de organizar tus visitas a través de itinerarios, servicios, contrataciones de hoteles y viajes.



Si te preguntas cómo lograr abarcar esa cantidad de actividades, debes saber que la tecnología tiene mucho que ver en eso, como en el caso de la tecnologia blockchain – un sistema que funciona como una gran base de datos, donde es posible almacenar todo tipo de información privada y pública, por eso resulta muy útil.



Así es como Blockchain apoya al turismo Sistema antipérdidas Cuando viajas es normal que lleves contigo una gran cantidad de equipaje y es una situación desagradable cuando las maletas se pierden, no llegan a tiempo o se confunden. Por eso tiene un valor increíble contar con un sistema de rastreo de equipaje.



En este caso, bastará con identificar tu maleta antes de que abordes el avión. Los datos que se generan se introducen en el sistema central. Esto permite que el cargamento pueda rastrearse mientras recorre la vía pautada y también cuando llega. De esa manera no se extraviará.



Facilidad en las transacciones con moneda extranjera Si necesitas dirigirte de un país a otro, normalmente te encontrarás con dinero extranjero en los bolsillos, el cual no puedes emplear para pagar en efectivo cosas básicas, como un taxi o una comida. Ante estas situaciones, la tecnología blockchain presta un servicio financiero óptimo. La manera en la que las personas y empresas se ven beneficiadas con esto es porque se limita el uso del intermediario para cambiar la moneda, transacción que a veces cuesta mucho dinero. También aporta bastante seguridad, ya que no hay riesgos de robo.



Las comodidades digitales generan confianza en los turistas Para poder comprar un paquete turístico las personas tal vez toman en cuantas muchas cosas, como el lugar a dónde irán, las opciones de hospedaje, el entretenimiento y la seguridad. Por lo tanto, ofrecer comodidades y maneras de que el cliente esté involucrado es una idea inteligente. Este sistema también proporciona una llave digital con la que es posible acceder a los datos, cuentas bancarias y registros, sin riesgos de violación. De esa forma se podrás pedir revisiones cuando lo necesites. Todo tiene como objetivo ayudarte a tomar dediciones en el momento de viajar o de hospedarte.



Así es cómo funciona la tecnología Blockchain en el mercado Trippki Se esfuerza por crear un programa de fidelización con la ayuda del sistema blockchain. Ayuda a los clientes y a las empresas a encontrarse, así como a contactar directamente y asignar los tokens de clientes para la estadía.



Lockchain Su función va más orientada hacia los hoteles y compañías de hospedaje, ya que los ayuda a hacerle publicidad a los inmuebles. Sobre todo si se trata de dueños de apartamentos en alquiler o de edificios que buscan empresas en el extranjero para que usen sus inmuebles.



ShoCard y SITA Es un proyecto colaborativo que ha utilizado blockchain para la gestión de identidad. Sin embargo, espera proporcionar también un entorno para una base de datos de identificación descentralizada y un método de procedimiento para un acceso rápido, fácil.



Winding Tree Va de la mano con los trabajadores del aeropuerto y de los hoteles, ya que su principal tarea es evitar la pérdida de equipaje. Esta es una buena manera de ahorrar dinero porque así se evita la molesta labor de buscar un intermediario, lo cual puede reducir los costos hasta en un 20%.



