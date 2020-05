​La importancia del análisis de backlinks para mejorar el posicionamiento orgánico de un sitio web

Trabajar el posicionamiento en buscadores supone un trabajo difícil, pero una vez alcanzados los objetivos planeados son todo ventajas, así pueden afirmarlo muchos webmasters y dueños de comercios en línea que han visto cómo con ayuda de una adecuada estrategia SEO su notoriedad aumentaba, logrando conformarse como marca en internet.

Ante esto no queda duda de que el posicionamiento en buscadores resulta crucial si se pretende sacar beneficio a partir de un sitio web, pero quedan cuestiones en el tintero, especialmente para aquellos casos en los que las webs estaban aparentemente optimizadas pero no lograron la difusión esperada.



En esta ocasión, desde Te Blogueo, empresa destinada a comprar backlinks líder en España y con proyectos a nivel internacional, nos cuentan cómo detecta un buscador como Google que una web es mejor que otra y, por lo visto, la clave está precisamente en los backlinks.



¿Qué es un backlink? Un backlink es simplemente un enlace entrante, es decir, que un sitio web incluye un enlace que redirige hacia una página con distinto dominio. Esto, que en esencia es lo que se puede encontrar normalmente en prácticamente cualquier sitio web resulta la clave del éxito frente a los buscadores, puesto que a efectos prácticos viene a ser como una recomendación para visitar el sitio web al que se va a llegar una vez que se haga clic sobre el anchor text que contiene el enlace.



Desde Te Blogueo nos recuerdan que, aunque en la teoría es todo de color de rosa, no todo vale, y es que no tiene el mismo peso que tu sitio web sea citado en un medio altamente relevante que en uno de dudosa calidad.



Esto guarda sentido a ojos de los buscadores, puesto que el hecho de que un sitio web muy importante recomiende uno de menor impacto, indica que este primer dominio considera de interés el segundo y le está otorgando un voto de confianza para que sus usuarios se beneficien del contenido que ofrece.

Por el contrario, un medio con poca relevancia, mal optimizado y cuyas técnicas repercutan un SEO negativo, provocará un efecto similar en los medios a los que esté citando.



Esto lleva a los propietarios de sitios web a formularse la siguiente gran cuestión: ¿Cómo sé si mis backlinks perjudican el SEO de mi sitio web? La respuesta a esto es, como es imaginable, es el análisis de backlinks.



La importancia del análisis de los backlinks Cuando se lleva a cabo un análisis de backlinks es posible detectar aquellos dominios que pueden estar perjudicando el posicionamiento orgánico. No siempre tiene que ser porque el sitio web que está enlazando tenga baja autoridad, en lagunas ocasiones esto puede estar debiéndose a que la temática del sitio web no tiene que ver con la del dominio de destino.



Los backlinks deben verse como una cita bibliográfica o una referencia, partiendo de que su ubicación dentro de un post es una invitación a ampliar contenido sobre un tema. Por lo tanto, no tiene lógica que en un blog de estrategias de videojuegos se redireccione a una tienda de bricolaje.



En estos casos, para detectar y eliminar esos enlaces que están resultando perjudiciales, es posible recurrir a herramientas de posicionamiento o hacerlo de forma manual. Lo interesante de ambos casos es que no solo permite detectar dominios perjudiciales como tal, sino descubrir qué sitios web están haciendo publicidad positiva o incluso cuáles no están hablando tan bien. Conocer esto supone un punto de apoyo importante para moldear la estrategia Off Page a seguir.



¿Cómo analizar mis backlinks? En primer lugar, habría que acceder al apartado ‘Tráfico de búsqueda à Enlaces a tu sitio’ en Google Search Console y seleccionar la opción ‘Más información’. Una vez ahí, descargar el resumen de backlinks y emplear una de las tantas herramientas de posicionamiento disponibles hoy en día, que analizará todos los enlaces y devolverá un resultado descargable. De entre todos los backlinks se deberán estudiar y gestionar aquellos cuya influencia esté resultando perjudicial para el SEO. Efectivamente se trata de un proceso costoso y difícil de gestionar para una persona que no es experta en el tema, por esto, Te Blogueo explica que lo normal es recurrir a expertos para que realicen estos análisis de forma más eficaz.



Asimismo, recuerdan que, para evitar llegar a estos puntos, lo mejor es siempre adquirir enlaces de calidad en sitios web de elevada autoridad como blogs y periódicos online. Desde su experiencia, tanto un sitio web que empiece desde cero, como aquel que lleva años operando y quizás en algún punto se ha visto afectado por backlinks negativos, pueden lograr sus objetivos de marca con ayuda de una correcta gestión de backlinks.



Especialmente, enfatizan en la importancia del asesoramiento experto, puesto que los algoritmos de los buscadores cambian constantemente, por lo que, con ayuda de profesionales, las estrategias SEO empleadas garantizarán siempre una optimización y un mantenimiento actualizados, para sacar el máximo partido a las potencialidades que ofrece internet.