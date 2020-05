​Conversación de terraza entre el capitán Santiago Aposteriori y el sargento Pedro Apriori: -Los chinos decían que era gripe Ángel Pontones Moreno

viernes, 29 de mayo de 2020, 09:17 h (CET) -Lo sabían y no hicieron nada. -Nadie podía imaginarse esto. -Los expertos sí y lo avisaron. -Y también cambiaban de opinión cada día. -En Portugal supieron hacerlo -Pero en Italia no. -Los chinos cerraron antes. -Los chinos decían que era gripe. -Nunca me he fiado de Sánchez -Y por qué no tomaste precauciones? -Porque me dijeron que no pasaría nada.

