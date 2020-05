Murcia se consolida como referente español en emprendimiento en inmobiliaria y construcción Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 17:27 h (CET) En 2019, la Región hubo una evolución positiva en la venta de residencias del 56,2%, 4 puntos por encima de la media española. Al menos tres pymes murcianas de ambos sectores consiguen aumentar su facturación en 1 millón de euros. Todas ellas forman parte Club 100K de Level UP, que reconoce a los mejores emprendedores de España Tras años de resultados afectados por la crisis económica de 2008, los sectores inmobiliario y de la construcción consiguieron recuperar gran parte de sus pérdidas en 2019. Las perspectivas económicas mejoraron durante esos once años en todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, destaca especialmente la Región de Murcia, donde durante el pasado año hubo una evolución positiva del 56,2% en la venta de bienes inmobiliarios.

Así se desprende del último Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario de Sociedad de Tasación de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), que sitúa a la Región como una de las Comunidades Autónomas con mayor crecimiento en el periodo 2019-2020, con casi 4 puntos porcentuales por encima de la tendencia que hubo a nivel nacional. Tan solo el País Vasco, Asturias y Galicia tuvieron un mayor crecimiento en el mismo periodo.

Uno de los principales motivos de este crecimiento es el impulso del emprendimiento. Murcia cuenta con al menos tres pymes cuya facturación ha aumentado en un mínimo de 1 millón de euros: los negocios inmobiliarios Hermanos Azorín Soriano y Beltá y Frajumar, de Yecla; y la constructora Grupo Niberma, de Molina de Segura.

“El hecho de que la inmobiliaria y la construcción tuviesen tan buenos resultados demuestra que Murcia es un modelo a seguir a escala nacional como economía trabajada desde la base. Su creciente ecosistema emprendedor la ha convertido en un claro ejemplo a seguir para pymes y emprendedores de toda España”, asegura el fundador y CEO de Level UP, Carlos Delgado.

Los mejores emprendedores de España, reconocidos en el Club 100K de Level UP

Hermanos Azorín Soriano, Beltá y Frajumar y Grupo Niberma son miembros destacados del Club 100K, el proyecto creado en mayo de 2019 por Level UP, la escuela de negocios líder en la formación de pymes y autónomos en España, para reconocer a los mejores negocios creados por emprendedores del país.

Desde su fundación en 2012, Level UP aplica una novedosa metodología centrada en trabajar las habilidades de los propios emprendedores y autónomos. “A través de nuestra formación buscamos que todos los negocios tengan potencial para ser exitosos, incluso a corto plazo. Las herramientas que ofrecemos en nuestros cursos y formaciones son transversales y de aplicación inmediata en el día a día de la gestión de un negocio, como demuestran los resultados de estas tres empresas”, explica Delgado.

El Club 100K reconoce a las empresas que han aumentado su facturación en 100.000 euros o más en el periodo de un año desde iniciar la formación con Level UP. En total, cuenta con 143 integrantes clasificados en cuatro niveles.

El nivel Visionary al haber superado el millón de euros de facturación en el periodo de un año, como es el caso de las siete compañías murcianas. Las otras tres categorías son Master (más de 600.000 euros de facturación), Senior (más de 300.000 euros de facturación) y Pro (más de 100.000 euros de facturación).

