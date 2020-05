Para la nueva normalidad llega el Campus de verano de eSports Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 17:19 h (CET) La situación de incertidumbre ha creado la necesidad de buscar soluciones alternativas a los campus y campamentos de verano tradicionales. El Campus Online de eSports pretende ser una buena opción para ayudar a la conciliación laboral con una actividad lúdica y educativa ¿Se volverá a la normalidad? ¿Habrá actividades de verano este año? ¿Serán seguras? Son preguntas que ahora mismo muchos padres se están haciendo. Por ese motivo, eMonkeyz Club junto a Grupo Edutech han creado el Campus de Verano Online para la Cuarentena de eSports.

Un campamento online, tras el éxito del torneo #YoJuegoEnCasa con eMonkeyz en el que participaron más de cinco mil jóvenes, ofrecerá a los padres una alternativa durante la cuarentena para aprovechar el verano y seguir aprendiendo, y a la vez facilitar la conciliación familiar con el teletrabajo.

El campus propondrá diferentes actividades con el objetivo de llevar el deporte electrónico profesional al hogar de niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 16 años. El objetivo será pasárselo bien con su actividad favorita a la vez que adquieren valores de vida saludable y equilibrio entre cuerpo y mente, con la incorporación de un coach, un personal trainer y un nutricionista.

El campamento podrá ser seguido íntegramente desde casa y estará formado por diferentes actividades en función del grupo de edad según la normativa PEGI, así tendrá tres programas: Campamento de Verano +7; “Campamento de Verano +12 y el programa exclusivo LOL Experience Summer Camp.

Así pues, los niños de entre 7 y 12 años tendrán acceso a Clash Royale, Roblox y Minecraft, y los más mayores practicarán con League of Legends, Minecraft, Clash Royale y Fortnite.

El trabajo en equipo, la colaboración y la resolución de problemas son habilidades que se trabajarán a diario para mejorar la seguridad en sí mismos de los participantes, algo que sin duda apoyará su crecimiento y desarrollo.

El programa contará con la colaboración de profesionales de los eSports de la mano del club de la liga profesional eMonkeyz Club e Influencers y Streamers especializados del sector.

Cada semana los campus +12 disfrutarán de un torneo en el que los jóvenes podrán sacar a relucir lo aprendido e ir preparándose para una posible carrera profesional en el mundo de los eSports.

“Los videojuegos forman parte de la vida de nuestros hijos, debemos educarlos para que los usen de forma adecuada, aprovecharlos como una potente herramienta de motivación y desarrollo” declara Pascual Parada, Director de la Academy Online de eSports de eMonkeyz Club.

El Campus de Verano de eSports será online e iniciará las actividades semanales a partir del 29 de junio y se prolongará hasta inicios de Septiembre. Las sesiones tendrán lugar entre las 10h y las 14h (CEST).

Más información en campusdeveranoesports.com.

Sesión de presentación de eSports Academy #YoJuegoEnCasa: https://bit.ly/3ce6UdX

Sobre IEBS Business School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Su propósito es mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

Sobre eMonkeyz Club

eMonkeyz es un club de esports fundado en 2012. El club cuenta con una dilatada experiencia, una base sólida de integrantes y una representación fuerte tanto a nivel nacional e internacional con jugadores de distintos puntos del globo. Actualmente participa en la Superliga Orange de League of Legends de LVP y, además, tiene una sólida representación en otras disciplinas como Call of Duty®, Fornite® o FIFA®.

Vídeos

Sesión de presentación de eSports Academy #YoJuegoEnCasa



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.