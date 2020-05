Clikalia regala 150.000€ para la compra de sus viviendas a los héroes que están combatiendo el COVID-19 Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 15:47 h (CET) La campaña, que arrancó este pasado miércoles 27, está destinada a los 50 primeros profesionales que compren una de las viviendas que la compañía tiene a la venta. Para disfrutar de la recompensa, los clientes deberán rellenar un formulario en la web de la startup La compañía inmobiliaria Clikalia ha decidido aportar su grano de arena en la lucha contra el coronavirus. La startup española regala un total de 150.000€ de descuento en las viviendas que tiene a la venta actualmente. Se trata de una recompensa de 3.000€ que podrán disfrutar los primeros 50 profesionales que se inscriban en su página web. Una promoción que durará hasta el 31 de Julio.

Esta iniciativa tiene como objetivo recompensar el trabajo que están desempeñando a diario los trabajadores que continúan en primera línea, dando a la sociedad un ejemplo de responsabilidad. Un descuento con el que podrán invertir en un hogar en el que encuentren la tranquilidad necesaria en estos momentos tan complicados.

Por el momento, todas las viviendas que ofrece Clikalia están renovadas por completo, certificadas y están listas para entrar a vivir. Además, la compañía se encarga de preparar toda la documentación legal pertinente para que el cliente no tenga que preocuparse por nada y también les ayudan a conseguir la mejor financiación, con el fin de que no tenga que renunciar al hogar de sus sueños.

Los beneficiarios de esta campaña son todos los profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, militares, repartidores a domicilio, seguridad privada, conductores de transporte público, personal del sector alimenticio (supermercados, panaderías, transportistas), servicios funerarios, servicios de limpieza de centros sanitarios, servicios de limpieza municipales, trabajadores de centros de mayores y residencias de 3º edad e investigadores de proyectos relacionados con el COVID-19.

Para beneficiarse de este descuento, los interesados deberán rellenar un formulario en este enlace y completar sus datos, así como indicar el centro de trabajo al que pertenecen. Una vez que la compañía compruebe dicha documentación, se encargará de contactarle para facilitarle el código descuento exclusivo.

Otras iniciativas de la Proptech para hacer frente al coronavirus: Proptech Solidarias

Recientemente, la compañía se ha sumado a la iniciativa impulsada por empresas del sector Proptech, junto a la Federación Española del Banco de Alimentos, para combatir la crisis alimentaria provocada por el COVID-19.

Esta campaña está dirigida a todas aquellas personas que han perdido su empleo y se están viendo en la necesidad de acudir a ONGs locales. Familias que hasta ahora no habían requerido de ayudas alimentarias. El objetivo de dicha iniciativa es llegar a los 20.000€ y por el momento ya hay recaudados casi 3.000€.

