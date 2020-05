Carpintería Metálica Villanueva aconseja instalar mamparas anticontagios en los negocios Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 15:31 h (CET) Dada la crisis sanitaria actual, las mamparas se han convertido en piezas clave para la reapertura de los negocios La forma de trabajar está cambiando por la pandemia que está sufriendo todo el mundo tanto en negocios privados como de cara al público. Para reabrir cualquier tipo de negocio hoy en día se deben seguir los protocolos de seguridad como el uso obligatorio de mamparas de protección para evitar el contacto entre empleado y cliente y así guardar la distancia reglamentaria.

En Carpintería Metálica Villanueva llevan desde el inicio del confinamiento fabricando sin parar mamparas de protección de metacrilato en diferentes tamaños según la demanda de los clientes, sobre todo, en esta última época debido a la reapertura de comercios.

¿Qué son las mamparas protectoras?

Las mamparas anticontagios o protectoras son láminas o pantallas de material transparente, bien sea vidrio o metacrilato, perfectos para actuar de barrera para no contagiarse de coronavirus y cualquier otro tipo de virus que se expanden por el aire. Es una contención efectiva y segura para todo tipo de empresas, protegiendo a empleados y clientes y convirtiendo el negocio en un lugar seguro.

¿Qué ventajas tiene instalar estas mamparas?

Las mamparas de metacrilato y de vidrio son igual de eficaces ya que cumplen perfectamente su función. Son resistentes a cualquier tipo de golpe y a arañazos y no pierden la visibilidad con el paso del tiempo, cosa importante para tener en cuenta.

Son fáciles de desinfectar y limpiar y con los productos que se utilizan, no se erosiona la superficie. Las mamparas de vidrio son más resistentes a la flexión y al impacto, pero las de metacrilato son más ligeras en cuanto a milímetros de espesor. Se fabrican de diferentes tamaños adaptándose a cada espacio y negocio en particular.

¿Cómo se desinfectan?

Las dos variantes se desinfectan utilizando soluciones de 70 de alcohol por cada 100ml de agua, aunque también se pueden usar productos específicos o solo una mezcla de agua y jabón.

