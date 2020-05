El agua ionizada es beneficiosa para la salud, según estudios certificados Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 13:15 h (CET) El agua ionizada es capaz de aportar grandes beneficios para la salud, por eso, empresas como Hydrogen, disponen productos para gozar de todas las ventajas que puede aportarle beber agua con estas características. Tras años de investigación y desarrollo, multitud de organizaciones han dedicado su tiempo al estudio de los beneficios que puede reportar el agua hidrogenada si se consume de forma periódica y prolongada La forma más práctica y económica de suministrar hidrógeno al organismo es por medio del agua enriquecida con hidrógeno, ya que un 70% del cuerpo humano esta compuesto por agua, y por tanto, esta sustancia llegaría más fácilmente.

Tanto el hidrógeno molecular como el agua hidrogenada, por sus propiedades, poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios en organismos vivos. Estos han sido probados científicamente, aunque no sustituyen a los tratamientos médicos recetados para paliar ciertas enfermedades.

Durante los últimos años, se han realizado infinidad de estudios sobre los efectos positivos que puede aportar el agua oxigenada, así como su carencia de toxicidad y seguridad en su consumo.

Existen distintos métodos para conseguir un agua enriquecida en hidrógeno. Uno de los más empleados es mediante la electrólisis de agua de baja mineralización. Aunque es importante saber que, independientemente del método y tecnología empleados, se debe asegurar que sólo se libera hidrógeno en el agua que es consumida y ningún otro compuesto que la pueda hacer no apta para el consumo.

Entre los múltiples beneficios que este agua es capaz de aportar, cabe destacar algunos como:

Reduce los niveles de glucosa en sangre en diabetes tipo I y tipo II.

Reduce los niveles de colesterol total, triglicéridos y LDL, y aumenta los de HDL.

Además de sus efectos directos sobre la diabetes, el agua rica en hidrógeno ha demostrado tener efectos beneficiosos en algunas complicaciones de la enfermedad ,como lesiones cutáneas. Hydrogen, empresa productora y distribuidora de jarras de agua ionizadas, está a su disposición por si quiere comprar una jarra de agua alcalina, que sin duda, le reportará múltiples beneficios. Se recuerda que las características del agua hidrogenada, a pesar de su efecto antioxidante y antiinflamatorio, no sustituyen los tratamientos médicos recetados para tratamiento de enfermedades.

