Las medidas que han de implementarse en los bares durante la fase 2 de la desescalada Comunicae

jueves, 28 de mayo de 2020, 10:15 h (CET) Según ha dispuesto el Ministerio de Sanidad, y tal y como cumplen establecimientos como los de Bebe Birra, estos podrán acoger al público en el interior de sus locales, y no sólo en las terrazas, como quedó establecido durante la fase 1, siempre y cuando se sigan todas las medidas de seguridad convenientes Al igual que se estableció en un primer momento, la distancia de seguridad debe continuar siendo al menos de dos metros entre usuarios o entre las respectivas mesas del local. Además, dependiendo del número de integrantes que haya en cada una, se necesitará más o menos espacio para seguir respetando la distancia interpersonal vigente.

El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Asimismo, estará permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar.

Otra particularidad que ha traído consigo la desescalada respecto a los establecimientos gastronómicos, es que se han eliminado los productos de autoservicio, como vinagreras, servilleteros y demás utensilios que solían ser comunes en cuanto al mobiliario de bares o restaurantes.

Además, el personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene, desinfección y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio, además de llevar mascarilla para garantizar una interacción segura con el cliente que vaya a ser atendido.

Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso, y en caso de que esto no fuera viable, se debe evitar el uso de la misma mantelería con distintos clientes. Deberán usarse materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios, cuyo lavado debe ser mecánico, y se recomiendan ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

Bebe Birra, la nueva franquicia de cerveza y tapas en Barcelona, contará con todas las medidas de seguridad convenientes para poder abrir franquicias de cerveza y tapas baratas en Granada, entre otras localizaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.