Los pequeños agricultores y ganaderos rechazan el recorte del 9% de la PAC La asociación cree que son cada vez más las exigencias que se les plantean a los agricultores y ganaderos y, sin embargo, menos los presupuestos destinados al sector, por lo que afirman que "las cuentas no les salen" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 28 de mayo de 2020, 09:24 h (CET) La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha trasladado su rechazo al recorte de alrededor del 9% en la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea, dentro del Marco Financero 2021-2027 para la Unión Europea.



La asociación cree que son cada vez más las exigencias que se les plantean a los agricultores y ganaderos y, sin embargo, menos los presupuestos destinados al sector, por lo que afirman que "las cuentas no les salen".



Por ello, UPA considera que este recorte es "incongruente e ilógico" y que "no encaja con la ambición de las instituciones europeas de apuntalar un sistema agroalimentario fuerte y sostenible que esté en el centro de políticas estrella de la UE como el Green New Deal".



"Europa se merece una Política Agraria Común más fuerte, más justa y más social, que apoye a los modelos que más beneficios aportan a la sociedad y que garantice a los 500 millones de europeos la soberanía alimentaria que merecen y demandan", han declarado desde UPA.

