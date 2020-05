Safebuy resuelve los puntos débiles de la adquisición de los compradores extranjeros en China Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 16:43 h (CET) Safebuy, el servicio de ECVV.com, que se funda en 2006 y que es una plataforma transfronteriza para la adquisición de los artículos industriales, resuelve plenamente los puntos débiles de la adquisición de los compradores extranjeros en China Durante la pandemia de COVID-19, la economía de muchos países se ha suspendido debido a la cuarentena obligada; sin embargo, no se pueden estancar los negocios. Aún hay que hacer la adquisición de los artículos industriales y los semielaborados en China.

Los compradores extranjeros tienen la demanda, y las fábricas chinas tiene la capacidad productiva. Pero, durante el período de la pandemia, ellos no pueden vienen a China. Frente a la situación, ¿cómo pueden encontrar los proveedores buenos?, ¿cómo garantizar la seguridad sobre los fondos de comercio?, y ¿cómo asegurar la entrega de las mercaderías?

Safebuy, el servicio de ECVV.com, que se funda en 2006 y que es una plataforma transfronteriza para la adquisición de los artículos industriales, resuelve plenamente los puntos débiles de la adquisición de los compradores extranjeros en China. Cuando se estallaba la pandemia, se iban destacando las ventajas de Safebuy. A partir del lanzamiento, Safebuy ha servido a más de 3,000 clientes extranjeros, y ha ayudado a las instituciones gubernamentales mundiales, fabricantes de manufactura, mayoristas y minoristas, centros de servicio y reparación en la adquisición y la entrega de mercaderías en China. Los artículos de la reanudación mundial de producción y trabajo es los principales que la agente de compras adquiere últimamente. Safebuy de ECVV. com ha llevado a cabo a tiempo la adquisición y la entrega de los artículos, a fin de ayudar la reanudación de producción y trabajo de los clientes extranjeros.

Siendo la plataforma más fiable de comercio electrónico para la adquisición de los artículos industriales, ECVV tiene ganas de ayudar a más empresas a completar el plan de la adquisición de China con menos preocupación, dinero y tiempo.

