Graham Snudden se incorpora al Consejo de Veritas Intercontinental Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 13:15 h (CET) Snudden es cofundador de BlueGnome Ltd, un spin-out de la Universidad de Cambridge, cuya tecnología 24sure se ha convertido en el estándar en los test genéticos preimplantacionales Graham Snudden, uno de los grandes emprendedores e innovadores en aplicaciones informáticas en medicina genómica, se ha incorporado al Consejo de Veritas Intercontinental, al que aportará su dilatada experiencia y visión en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y el diagnóstico.



Snudden fue cofundador de BlueGnome Ltd, un spin-out de la Universidad de Cambridge, pionera en la introducción de microarrays en el diagnostico genético y cuya tecnología 24sure se ha convertido en el estándar para test genéticos preimplantacionales. En 2012 fue adquirida por adquirida por Illumina, líder global en sistemas de secuenciación, para reforzar su liderazgo mundial en diagnóstico genético.



Consejero de Igenomix, recientemente adquirida por el fondo EQT, durante más de dos años, actualmente es también consejero de Nonacus, compañía basada en Reino Unido enfocada en desarrollo de nuevas técnicas de análisis genómico.



La incorporación de Graham Snudden refuerza la estrategia de crecimiento de Veritas Intercontinental en los países donde opera. Asimismo, permitirá a la compañía ampliar una oferta basada en la innovación, la calidad y la fiabilidad de sus pruebas y el consejo genético, desarrollando un nuevo concepto de salud preventiva basada en la genómica.



Para Javier de Echevarría, CEO de Veritas Intercontinental, “es un orgullo para nosotros poder contar con la dilatada experiencia de Graham Snudden en nuestro Consejo, y estamos seguros de que nos va a ayudar mucho en el proceso de consolidar a Veritas Int. como el referente en medicina genómica preventiva en Europa y Latino América. Graham es sin duda uno de los profesionales más relevantes de nuestro sector”.



“Ya en mi trabajo anterior como clínico con microarrays, quedó patente que nuestra compresión de cómo la genética impacta la enfermedad es muy primitiva” – dice el Sr. Snudden- “Por esta razón, estoy increíblemente emocionado de unirme a este proyecto, en el que además me reencuentro con viejos amigos y colegas de Veritas Intercontinental. Juntos mejoraremos las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de muchos pacientes, al tiempo que somos pioneros en ofrecer los beneficios que la genética predictiva brinda a la población general".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.