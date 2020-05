La demanda para compra de vivienda en mayo aumenta en Madrid un 37,82%, según Bafre Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 13:03 h (CET) Debido a esta tendencia Bafre podría abrir todas sus oficinas antes de lo esperado. En la semana del 18 al 24 de mayo, el aumento de la demanda fue del 34,85% Según los datos recabados por la inmobiliaria Bafre respecto a mayo de 2020, la agencia ha notado un gran incremento de los pedidos para compra de vivienda en la capital. Lo que supone un aumento del 37,82% con relación al mismo periodo de mayo de 2019.

A pesar de que la inmobiliaria se encuentra trabajando con servicios mínimos y no cuenta con todas sus oficinas comerciales abiertas, han podido apreciar un gran aumento de trabajo especialmente en la semana del 18 al 24 de mayo, con un aumento de la demanda del 34,85% con respecto a la misma semana de 2019. El aumento desde el 1 de mayo hasta el 25 es de un 37,82%. Si sigue manteniéndose esta tendencia, Bafre podría abrir todas sus oficinas mucho antes de lo esperado.

Desde Bafre señalan que, “la semana pasada hemos tenido una gran carga de trabajo, y un repunte en los pedidos de compra recibidos, independientemente de zonas o precios. Tenemos bastante optimismo y creemos en una buena recuperación del mercado inmobiliario”.

Debido a la demanda de esta última semana, y con el pase a la fase 1 de la Comunidad desde el lunes 25 de mayo, la empresa se encuentra realizando un trabajo constante para poder suplir la actual y futura demanda de todos los clientes que estén pensando en comprar una vivienda en la capital española.

“Además del aumento para la compra de vivienda, la semana pasada hemos recibido una avalancha de propietarios solicitando información para la venta de sus pisos. Y no sólo eso, sino que además hemos cerrado operaciones que estaban pendientes desde antes del estado de alarma”,añaden desde Bafre.

Las buenas noticias para la inmobiliaria no atañen solo al mercado nacional, ya que su departamento de inversiones ha recibido diferentes contactos, a través de sus delegaciones en Asia, de inversores asiáticos interesándose de nuevo en la compra de inmuebles en Madrid y Barcelona.

La compañía es referente en la gestión de Golden Visa en Madrid, y la situación actual ante la crisis sanitaria de los países asiáticos está haciendo que muchos inversores vuelvan a interesarse en la capital española.

