El andamio de fibra de vidrio, la mejor solución en instalaciones eléctricas, según Alufase Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 12:43 h (CET) Los andamios elaborados con fibra de vidrio están especialmente indicados para entornos industriales e instalaciones eléctricas, sostienen los expertos de Alufase, por su alta resistencia y su propiedad aislante El mercado de los andamios es muy variado gracias a los avances de los responsables de fabricación de estas soluciones para trabajos en altura, como Alufase, una de las referencias a nivel mundial por su amplia oferta de estructuras de calidad para estas tareas, que ofrece entre sus productos.

Aunque en los últimos tiempos el aluminio sea el componente estrella de los andamios por el gran número de beneficios y propiedades de su uso, las alternativas están lideradas por la fibra de vidrio por su adecuación a determinados tipos de trabajos, según apuntan los profesionales de alufase.com, quienes cuentan con una amplia trayectoria en el sector.

Uno de los beneficios más importantes que destacan los expertos sobre el empleo de los andamios elaborados con este componente es que están especialmente indicados para trabajos en entornos industriales o con alta concentración de energía eléctrica: el secreto para ello es que se trata de un material totalmente aislante.

Por tanto, la seguridad para los operarios es máxima, ya que sirve de barrera ante descargas de tensión, incluso, en niveles de 220 kV.

Esta es, según los expertos del sector, la principal razón de quienes hacen uso de este tipo de estructuras.

Otras ventajas de los andamios de fibra de vidrio

A continuación se exponen los beneficios más destacados del empleo de andamios de fibra de vidrio, muy recomendable en determinadas situaciones:

Alta resistencia: el plástico especial reforzado con fibra de vidrio forma un material realmente resistente a la corrosión por diversos agentes químicos que puedan mermar sus propiedades.



Material inoxidable: la fibra de vidrio no se oxida, lo que supone una gran ventaja respecto a muchos de los componentes alternativos.



Repelente de chispas: uno de los riesgos que pueden surgir en los entornos en los que se instalan los andamios son las chispas generadas por la presencia de polvo, vapor u otros combustibles en suspensión, pero, en el caso de los andamios de fibra de vidrio, no se daría ese riesgo por su propiedad anti-chispas. Así, los golpes en superficies son totalmente seguras.



Máxima seguridad de trabajo en áreas de Zona 1, en las que se puede producir una atmósfera explosiva (ATEX).



Sencillez en los procesos de montaje y desmontaje.



Facilidad de limpieza.



Material muy ligero, por lo que puede ser transportado sin complicaciones.

Estas son algunas de las características más destacadas de los andamios fabricados con fibra de vidrio, por las que cada vez más usuarios recurren a estas soluciones para trabajos en altura.

Alufase cuenta con un amplio catálogo en el que se incluyen las estructuras elaborados con este componente. Se trata de un fabricante líder en el sector a nivel internacional, gracias a la alta calidad de sus productos y la experiencia y cualificación de su personal.

