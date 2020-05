Los abogados de Valladolid se preparan para el aluvión de demandas de divorcio tal y como indica la AEAFA Comunicae

miércoles, 27 de mayo de 2020, 09:59 h (CET) Los abogados de Valladolid ya se preparan ante la avalancha de consultas que hay para iniciar el divorcio o para pedir una rebaja o extinción de pensiones alimenticias de los hijos y las compensaciones económicas a la expareja. Tal y como se ha conocido, estas consultas se han incrementado notablemente durante los meses de confinamiento Las consultas para iniciar el divorcio o para pedir una rebaja o extinción de pensiones alimenticias de los hijos y las compensaciones económicas a la expareja han aumentado durante los dos meses de confinamiento por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Los abogados de Valladolid se están preparando para la avalancha de divorcios, ya que tal y como ha comunicado recientemente la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia), se están recibiendo multitud de consultas de divorcio. Asimismo, otro de los frentes que se avecina es el de las peticiones para rebajar o extinguir las pensiones alimenticias de los hijos, así como las compensaciones económicas a la ex pareja. La causa no es otra que la falta de ingresos por la crisis sanitaria que se está viviendo por el COVID-19.

A pesar de que actualmente existe un decreto ley respecto a estas cuestiones, María Dolores Lozano, presidenta de la AEAFA, se ha pronunciado al respecto asegurando que ya se prevé un colapso del sistema judicial, por lo que sugiere lograr “acuerdos entre padres y madres divorciados y, de este modo, evitar la vía judicial, estableciendo los sistemas adecuados para luego volver a las pensiones que se tenían antes del ERTE o la pérdida de ingresos de la persona obligada al pago”, es decir, la vía del “divorcio de mutuo acuerdo”. Del mismo modo, Lozano asegura que “no basta con que a un proceso se le ponga la etiqueta de ‘urgente’ si no disponemos de medios. Tenemos un sistema de cuello de botella".

Saturación judicial por la compensación del tiempo con hijos

Las restricciones de movimiento durante el estado de alarma provocado por el Coronavirus, han propiciado que muchos padres y madres no hayan podido recoger a sus hijos en el otro domicilio parental. Es por este motivo por el que la AEAFA pronostica un “un aluvión de procesos para solicitar una compensación de tiempo por parte de los padres y las madres divorciadas que se han visto desprovistos de la compañía de sus hijos durante este tiempo”. Esto, irremediablemente, provocará una saturación judicial a la que tienen que estar atentos los abogados en Valladolid que ya se enfrentaron durante el ejercicio 2.019 a 1.071 demandas de divorcio (por mutuo acuerdo o contencioso).

Sin embargo, Lozano no duda en aclarar que en las ciudades en las que los jueces han permitido que se mantengan los sistemas de custodia y los regímenes de visitas, se ha registrado un índice muy alto de acuerdos entre los progenitores, que han sabido cómo repartir el tiempo entre los progenitores.

Los abogados de Valladolid se preparan para el aumento de divorcios

De acuerdo con lo afirmado por María Dolores Lozano, ya era habitual que se incrementaran las consultas para divorcios en épocas en las que las parejas pasan más tiempo juntas, como suele suceder en verano o navidades. Estas épocas se asemejan a la situación actual, en la que el confinamiento ha provocado que las parejas pasen más tiempo juntas. Tanto es así que la AEAFA ya ha avisado de que están recibiendo numerosas consultas sobre el tema. A pesar de que Lozano ha puntualizado que todavía es pronto para determinar su intensidad, los abogados en Valladolid ya se están preparando para lo que pueda pasar.

