​¿Cuáles son las ventajas del renting de vehículos para los autónomos?

miércoles, 27 de mayo de 2020, 10:46 h (CET) El renting se ha convertido en la principal opción para aquellos trabajadores autónomos que precisan de un vehículo para poder ofrecer sus servicios, permitiéndoles disfrutar de una serie de ventajas que a continuación te vamos a mostrar.



Aquellos trabajadores autónomos cuyos negocios necesitan contar con un vehículo para llevar a cabo su actividad, deben realizar importantes desembolsos para la compra del mismo o de furgonetas, que en algunos casos se convierten en gastos insostenibles, especialmente en el caso de los autónomos que requieren los vehículos para iniciar una nueva actividad.



En este aspecto, una solución muy ventajosa y a tener en cuenta es el renting de coches, que consiste en el alquiler de un vehículo a largo plazo, previa firma de un contrato de alquiler en el que están todos los servicios incluidos. De esta forma podremos utilizar el coche con total libertad, como si fuera nuestro, pero sin necesidad de realizar el desembolso que supondría la compra.



Esto significa que la empresa de renting cede un vehículo a un autónomo mediante el pago de una cuota que se habrá pactado entre ambas partes y estará fijada en el contrato. Por lo general, en la mayoría de casos el pago de la cuota puede ser mensual, trimestral o anual.



Cada vez más asentado en nuestro país, el renting abarca alrededor del 15% de las nuevas matriculaciones de vehículos. Un porcentaje que aumenta cada año.



Y es que las ventajas que ofrece esta fórmula de alquiler respecto a la compra de un coche son innumerables, ya que empresas como portaldelrenting.com, especialistas en renting de coches ofrecen todo tipo de plazos de alquileres flexibles y adaptados a las necesidades de cada negocio, con la ventaja de que no cuentan con ningún tipo de penalización en caso de cancelación anticipada del contrato, evitando cualquier posible riesgo si la actividad profesional se encontrase en un mal momento.



Las principales ventajas del renting que debes conocer Disfruta de un coche sin comprarlo El renting te ofrece la oportunidad de disfrutar de un coche como si fuera propio pero sin necesidad de comprarlo, evitando riesgos a la hora de endeudarte y permitiendo poder destinar el ahorro disfrutado a la actividad del negocio. El ahorro medio del renting frente a la compra de un vehículo es del 15%.



Y es que el renting de coches no afecta a la tesorería del negocio, ya que no forman parte del patrimonio empresarial ni inciden en el balance de las cuentas. Todo ello sin olvidarnos de que podrás deducirte el gasto del renting en el IRPF y en el IVA.



Olvídate del mantenimiento Con el renting te olvidas del mantenimiento del vehículo, que correrá a cargo de la empresa de renting, así como la reparación de posibles averías. Uno de los aspectos más ventajosos es que en el contrato de renting estará contemplada la sustitución de neumáticos por desgaste.



De esta forma te aseguras que tu vehículo estará siempre en perfectas condiciones, sin tener que preocuparte por su mantenimiento.



Seguro a todo riesgo Un coche de renting estará protegido con un seguro a todo riesgo sin franquicia, lo que significará que estará cubierto cualquier daño del vehículo, disfrutando además de una cobertura total para el conductor.



A esto hay que sumarle que disfrutarás de asistencia en carretera las 24 horas. Y todo ello sin tener que realizar ningún gasto extra.



Gestión de multas Uno de los servicios del renting más destacados es la gestión de multas. De esta forma, en caso de sufrir cualquier tipo de sanción en la carretera, será la empresa de renting la que se encargará de todos los trámites correspondientes.



