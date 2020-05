Creanavarra lanza su ‘Ciclo de Masterclasses’ con profesionales del más alto nivel Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 17:51 h (CET) Creanavarra, centro navarro de educación superior de Diseño y Moda, lanza el ‘Ciclo de Masterclasses’ con profesionales del más alto nivel y prestigio en el Diseño Gráfico, Moda, Interiores, Videojuegos y Animación y VFX Así, estos profesionales compartirán con la comunidad de diseñadores, jóvenes estudiantes y amantes del Diseño las experiencias en el sector y cómo han conseguido triunfar en este mundo.

Si se quiere conocer su testimonio e interactuar virtualmente, Creanavarra, Centro navarro de educación superior de Diseño, ofrece esta posibilidad de primer nivel para conocer a estos profesionales del mundo del diseño Gráfico, Moda, Interiores, Videojuegos y Animación y VFX. Como ejemplos de ellos, estras tres, pero son muchas más.

Master Class con Dominnico: la trayectoria de éxito de un joven diseñador

Todos días no se tiene la oportunidad de escuchar en primera persona a un diseñador que ha entrado a formar parte de la gran familia de la moda española. La historia de ‘DOMINNICO’ de la mano de su director creativo Domingo Rodríguez Lázaro.

Master Class con Tessa Dóniga: telescopio a Fragmento, una aproximación a la creación

Con esta Master Class se podrá tener una aproximación a la creación y desarrollo del estudio Fragmento Universo. Se verá como la creatividad flota sin gravedad entre la fotografía, el bodegón y el video, con una identidad particular que juega con el apetito de crear imágenes absurdas, una fuerte presencia de dirección de arte, minimalismo y sobre todo, concepto.

Master Class con Carolina Jiménez: la profesión de los VFX en el cine

Jiménez es creadora de efectos visuales que ha triunfado en el mundo de los efectos visuales a nivel internacional. Puede presumir de aparecer en los títulos de crédito de películas de Tim Burton (Alicia a través del espejo), Ridley Scott (Prometheus), Zack Snyder (El hombre de acero) o Guardianes de la Galaxia 2 y Power Rangers, entre otros.

Estas son algunas de las Master Class preparadas por Creanavarra pero hay más... Se pueden descubrir en este enlace. Hay que recordar que las plazas son limitadas.

