Islas SEM, SEO y Posicionamiento Web en Las Palmas presenta: "La insoportable venta gracias a las reseñas"

martes, 26 de mayo de 2020, 14:07 h (CET) "Las reseñas ayudan a no tener que pensar por uno mismo, no gastar energías y responder a la supuesta opinión de la manada, ante la toma de decisión" "Las reseñas está escritas de forma natural pero también hay profesionales de las reseñas negativas. Así que las reseñas están siendo hackeadas y, cuando cedes el poder de la decisión a lo que la mayoría dice que funciona, estás tomando la peor elección".

El Posicionamiento Web basado en las reseñas está moviendo las ventas y los negocios viven "La insoportable levedad de las reseñas" en pleno siglo XXI. Invertir en una Agencia SEO y de Posicionamiento es fundamental para que las ventas no se vean afectadas por los profesionales que viven de crear reseñas negativas.

Islas SEM, la Agencia de SEO y Posicionamiento Web cuenta su experiencia y revela que el sector del turismo se ve plenamente afectado en pocos metros cuadrados de playa por abundantes restaurantes donde se construyen reseñas negativas como una práctica habitual para despistar al turista.

"TripAdvisor es la tecnología donde es más fácil conseguir que se escriban reseñas negativas. Esta marca no garantiza que el comensal haya estado en el restaurante u hotel, no le piden tíquet de compra ni una fotografía. Admiten opiniones sin más. Esto crea la profesión de las reseñas negativas".

"Se han presentado las quejas oportunas a TripAdvisor documentándolo pero la respuesta no ha sido favorable", afirman.

Un ejemplo es el de un crítico de cocina al uso que le da tiempo durante seis meses a estar una vez la semana en recorridos y restaurantes de: Gran Canaria, Alemania, Noruega e Inglaterra.

Se quejaba de varios restaurantes de primer nivel. Enaltecía el posicionamiento web de otros restaurantes de menor calidad.

El crítico logra bajar el posicionamiento web a los negocios. Se detectó que contaban con un perfil noruego con un alta en Perú.

"Ninguna prueba fue suficiente para el gigante de las reseñas turísticas que se permite decir que las críticas son correctas cuando no garantizan que el comensal con un tique demuestre que ha ido a ese restaurante, hotel".

Gran Canaria, cuenta con restaurantes espectaculares para comer y como todo sitio turístico la gastronomía peca de errores. "TripAdvisor es capaz de lograr que todo sea una mentira gastronómica", explican.

Sino se invierte en ellos, se está expuesto a los hacker negativos, como pieza clave para obligar a los empresarios a invertir.

"Cuando un gigante de las reseñas permite las críticas negativas realizadas por hacker, está dañando los negocios, el turismo de la isla y el patrimonio gastronómico".

"Tampoco, se detecta un análisis y respuestas por parte del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria a favor de la transformación digital en el turismo de las islas, en defensa de sus empresas en pro de las reseñas negativas tan sonadas en medios de prensa".

"Los turistas están siendo engañados y desviados por un posicionamiento web manipulado", afirman.

La bajada en los últimos cinco años en casi el cincuenta por ciento (50%) del tráfico turístico, no permite al empresario encontrar el hueco para crear una mesa de trabajo e ir contra el verdadero hacker.

La unión hace la fuerza, una vez más el covid vuelve a golpear el turismo en las islas.

"Nadie puede luchar contra las experiencias mediocres que se alientan con las reseñas en los restaurantes y hoteles el sector turístico por las reseñas compradas".

No hay que negar que las reseñas han democratizado la atención al cliente.

"Sólo piden que cuando un persona escriba una reseña demuestre que ha estado en el lugar. Al menos que hablar mal les cueste un pasaje, una estancia y una degustación".

El convencimiento pasa por la experiencia que hará que baje el porcentaje de críticas negativas irreales.

"El posicionamiento web dentro de los directorios está siendo manipulado. Google invierte mucho más en su infraestructura por sanear los datos negativos, eso hace que las reseñas en Google, además sean más sinceras.

Mientras el porcentaje de los cínicos prefiere jugar en otro tipo de gigante que no sea Google, está cómodo en ese nicho de negocio", finalizan.

