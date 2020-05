Los jugadores del NUFC cuentan su vida en la segunda parte de StormGain Answer Time Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 13:24 h (CET) StormGain vuelve otra vez al campo de fútbol con su socio Newcastle United para la segunda ronda de StormGain Answer Time La plataforma de trading de criptodivisas y Official Sleeve Partner del Newcastle United, StormGain, ha iniciado la segunda parte del proyecto iniciado en abril, en conjunto con el club de fútbol de la Premier League: una serie de sesiones de preguntas y respuestas en vídeo que involucran a algunas de las estrellas del equipo, con el nombre de StormGain Answer Time.

En esta serie en vídeo con tres partes, se conocerán a fondo a los magpies y se entrevistará a los jugadores estrella sobre habilidades, suerte y éxito en este juego, además de conocer cuánto saben realmente sobre criptodivisas.

Ahora empieza el segundo episodio de StormGain Answer Time y se puede ver cómo Keith Downie, de Sky Sports News, habla con los jugadores del Newcastle United Allan Saint-Maximin (delantero), Jamaal Lascelles (defensa y capitán), Fabian Schär (defensa), Matty Longstaff (centrocampista) and Karl Darlow (portero) para ver qué piensan sobre fútbol y finanzas.

¿Cómo es jugar en el nivel más alto de la English Premier League? ¿Cuál es su posición favorita? (en el campo, claro) ¿Cuáles son los momentos destacados de su carrera y por qué? son algunas de las preguntas a las que se responde en los vídeos, además de comentarios sobre la vida privada de un futbolista profesional.

En cuanto a las criptodivisas, los atletas de élite hablan sobre sus conocimientos en este ámbito, se esclarecerán conceptos como el Fabcoin y se ofrecerán otras informaciones sobre este sector.

StormGain, Official Sleeve Partner del NUFC, tiene como objetivo hacer que el mundo de las criptomonedas sea tan accesible y popular como el del fútbol. Por eso StormGain cuenta con una plataforma de uso muy sencillo, para que sea igual de fácil para principiantes y expertos operar con las mejores criptodivisas.

StormGain está disponible desde el móvil o en la web y ofrece a sus usuarios un interés anual del 10% en sus existencias de criptodivisas y un 15% de bonificación en los depósitos.

