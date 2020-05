Crece el renting y la compra de segunda mano en el sector logístico, según Carretillas TR Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 12:32 h (CET) El renting será uno de los servicios que crecerá, por lo que respecta a las máquinas de almacén La pandemia mundial provocada por el coronavirus ha modificado una serie de pautas básicas en el consumidor, también en sectores como la logística y la manutención. La empresa Carretillas TR ha analizado la actual coyuntura para anticiparse a las nuevas tendencias del mercado. “La experiencia centenaria de nuestra compañía nos recuerda que no es la primera vez que superamos, como sociedades, una emergencia sanitaria, y nos invita a ser moderadamente optimistas. Ahora bien, sabemos del cierto que una de las claves, desde el punto de vista empresarial, para salir reforzados es estar atentos a las transformaciones que se producen después de un golpe de estas características”, afirma el director comercial de Carretillas TR, Xavi Cabané.

El renting será uno de los servicios que crecerá, por lo que respecta a las máquinas de almacén. Es probable que muchas empresas traten de optimizar sus gastos, ante las consecuencias económicas del coronavirus y la declaración del estado de alarma. Desde hace años, Carretillas TR dispone de un servicio de alquiler de carretillas, plataformas elevadoras y otros distintos tipos de maquinaria, a un precio muy competitivo. “Disponemos de un amplio parque de alquiler, con una flota con una gran diversidad de tipos y modelos de máquina. Tanto la capacidad como la variedad son los factores que nos permiten adaptarnos de forma muy precisa a las necesidades de cada cliente”, explica Cabané.

Otra opción que se consolidará, junto con el renting, es la compra de maquinaria de segunda mano. “Al fin y al cabo, el objetivo de una parte considerable de los clientes, como es comprensible, será reducir gastos y ser más selectivos en las inversiones”, asegura Cabané. La adquisición de carretillas y máquinas de segunda mano también es, pues, una alternativa para minimizar los costes que supondría la compra de primera mano.

En los ámbitos del renting y de la adquisición de segunda mano, que según indican las previsiones económicas, así como algunas voces expertas, se fortalecerán con motivo de los efectos del coronavirus, la empresa Carretillas TR cuenta, además, al ser distribuidor oficial de BYD, con maquinaria de última tecnología, que es una apuesta segura para la sostenibilidad y una mayor eficiencia. “Poder tener en nuestra flota la maquinaria de la calidad de BYD nos da la posibilidad de ofrecer, a nuestros clientes, unas carretillas de primer nivel en los servicios de alquiler y de compra de segunda mano, a unos precios realmente muy interesantes”, concluye. En esta línea, Cabané es optimista: “Estamos preparados para afrontar los cambios que vendrán, y para plantear a cada cliente la mejor solución posible. Sabemos que no son tiempos fáciles, y seguimos a su plena disposición para ayudarles”.

