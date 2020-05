Klausworks detecta un aumento de la demanda de reformas de viviendas debido al Covid-19

Estar 24 horas confinados en casa durante más de 2 meses, ha hecho que la gente vea muchas carencias en sus viviendas, en las que antes no habían reparado Con el Estado de Alarma vigente, aunque llegando a su fin, la empresa de reformas Mallorca Klausworks con presencia en Málaga, Marbella y Valencia confirma que la solicitud de reformas de viviendas se ha disparado de manera exponencial. Y aunque el de las reformas era un sector en alza, antes del confinamiento, el hecho de estar en casa largos días, en muchos casos conviviendo con varias personas, ha despertado el interés por la reforma de viviendas. Y estas solicitudes siempre van en torno a los mismos temas: “necesito reformar mi casa para que tenga más espacio, más luz, más confort”.

En España tradicionalmente las viviendas se han construido con un esquema básico: entrada, pasillo, salón, cocina, baño, dormitorios, creando espacios independientes dentro de la propia casa, delimitados por paredes, que en la mayoría de los casos suponen una barrera insalvable frente a la comodidad.

Ahora este hecho ha salido a la luz en la mente de la mayoría de la gente, cuando antes ni tan siquiera se lo habían planteado pues trabajaban fuera y pasaban pocas horas en casa. Un confinamiento impuesto y que nadie esperaba, en el que muchas familias se han tenido que enfrentar a una convivencia interminable en espacios muy reducidos que antes no lo parecían, les ha hecho poner los pies en la tierra frente a esta realidad.

En estos dos meses, que han pillado desprevenido a todo el mundo, ha dado tiempo a todo tipo de cosas que han hecho abrir los ojos en general, para ver necesidades que antes no se veían como una terraza o un balcón, una cocina más útil, después de tener que cocinar en ella a diario cuando antes era costumbre comer fuera muchos días. Que se echan de menos espacios para disfrutar de pequeños momentos de soledad, que no hay tanta luz como debería haber gustaría. En definitiva, antes no se planteaba invertir más en comodidad, pues existe una cultura es de estar en la calle, a las terrazas y usar las casas como lugares donde dormir y de vez en cuando organizar una cena con amigos.

Por ejemplo, en muchos trabajos de reformas Malaga quienes decidieron cerrar el balcón para añadir espacio a la vivienda, quieren deshacer lo que hicieron en su momento, pues los que disponen de balcón o terraza, hoy día son considerados unos privilegiados y lo saben. Aunque no solo buscan reformar y renovar balcón o terraza, sino que dirigen su mirada hacia la comodidad, apoyándose en la decoración e interiorismo, pues tras todo este tiempo se han dado cuenta de que poseían un bien muy preciado y que tenían totalmente abandonado.

Frente a estas carencias, las opciones que se plantean normalmente son:

Cambio de distribución para conseguir más luz entre espacios, como hacer una cocina abierta al salón, lo que genera mayor sensación de espacio y hace que hay más luz en ambas estancias.

Renovación de terrazas y balcones, para aprovecharlos al 100%

Creación de espacios donde poder disfrutar de pequeños momentos de soledad, donde leer o hacer ejercicio y que permitan aislarse del resto de habitantes de la casa.

Elección de una paleta de color para las distintas estancias, que favorezca la entrada de luz y la multiplique.

Cocina abierta, que permita unirla a estancias como el salón y disfrutar de un espacio abierto que de la sensación de estar en una casa más grande.

Renovación de mobiliario y ordenación de espacios y zonas de paso. Todas las anteriores y otras muchas acciones, permitirán hacer que una casa quede totalmente renovaba, si se cuenta con la empresa de reformas adecuada, que no solo ofrezca el servicio de obra sino un proyecto de interiorismo previo, que asegure que el resultado sea el esperado.

En definitiva, en este momento reformar la vivienda actual se convierte en la opción perfecta para poder mejorar en calidad de vida. Ante un mercado inmobiliario, donde aumenta la solicitud de viviendas de alquiler con terraza, jardín, piscina, campo, etc. Y en el que la opción de vender una vivienda para comprar otra nueva, se presenta como una opción no al alcance de muchos, pues para comprar primero hay que vender la vivienda que tienen actualmente y no es precisamente el mejor momento para vender.