La tecnología de ReSound LiNX Quattro, se extiende al rango completo de formatos de audífonos

martes, 26 de mayo de 2020, 10:52 h (CET) Adicionalmente a los nuevos modelos de la gama LiNX Quattro, ReSound lanza también el nuevo Enzo Q, en los tres segmentos de precio, 9, 7 y 5, para pacientes con pérdidas muy severas o profundas Desde su lanzamiento, en octubre pasado, ReSound LiNX Quattro ha cosechado excelentes críticas de los profesionales del sector, y de sus pacientes. Después de su presentación en octubre de 2019, se convertía en familia de audífonos a finales del año pasado, acercando, además, la conectividad a cualquier dispositivo electrónico, incluidos móviles Apple y Android, a los audífonos hechos a medida. “ReSound LiNX Quattro es, de largo, la mejor ayuda auditiva que hayamos lanzado jamás”, valora José Luis Otero, director general de ReSound. “El hecho de que hayamos alcanzado el consenso de audioprotesistas y pacientes en cuanto a la calidad del sonido para solucionar las pérdidas auditivas -siempre nuestro objetivo número 1-, prestaciones, facilidad de adaptación, incluso en remoto, y conectividad, habla de la versatilidad de ReSound LiNX Quattro, que, por primera vez en la historia de ReSound, y me atrevería a decir que del sector de la Audiología, han comprado también normoyentes”, añade Manuel Yuste, jefe de producto, en este sentido.

Para extender las prestaciones de Quattro a toda la gama completa de audífonos, desde comienzos de mayo, ReSound ha completado la gama con seis modelos innovadores, bien por sus prestaciones, bien por su tamaño.

Así, la familia de audífonos hechos a medida de ReSound va a contar en sus formatos ITC, ITE y MIH con un elemento adicional, como es la bobina de inducción magnética, en tres niveles de potencia diferentes. “La bobina permite la conectividad universal de los audífonos, por ejemplo en espacios públicos que transmiten con este sistema, cada vez más extendido”, sigue Yuste.

Igualmente, en el formato RIE, ReSound amplía la gama LiNX Quattro a nuevos modelos Mini RIE, que también demandan los pacientes, debido al mayor tamaño de la opción recargable, necesariamente más ancho por el espacio físico que ocupa la batería. A partir de ahora, ReSound cuenta con el modelo 61 61-DRW con pila 312, con el mismo formato que ya existía en LiNX 3D, pero con las prestaciones de LiNX Quattro. Y, al igual que sucedía con la opción de los audífonos hechos a medida, ReSound lanza el modelo 62, que ya estaba disponible en formato pila 13, pero ahora incorporando la versión DRWT es decir, con bobina de inducción magnética.

Por último, e igualmente desde comienzos de mayo, ReSound LiNX Quattro cuenta también con modelos BTE, o retroauriculares, un formato que no existía aún en la gama. Los nuevos modelos son el BTE 67 (mini BTE DWT con pila 312); el BTE 77, un modelo retro-estándar; y el BTE Power 88, todos con bobina de inducción magnética.

Para pérdidas severas y profundas, también Enzo Q

ReSound ENZO Q es nuevo audífono Premium-Plus para pérdidas auditivas de severas a profundas. Con él, la firma danesa ha creado una solución auditiva completa que proporciona un sonido de alta calidad desde cualquier dirección, toda la ganancia necesaria sin feedback, y una conectividad perfecta con prácticamente cualquier fuente de audio. Junto con el ajuste remoto a través de ReSound Assist y la atención al cliente en tiempo real con el nuevo ReSound Assist Live, el resultado es una experiencia auditiva más potente y personalizada que nunca. ReSound ENZO Q ayuda, también a estos pacientes, a desarrollar todo su potencial, sin excepción.

Fuera de la gama LiNX Quattro, ReSound lanza Enzo Q, en los tres segmentos de precio, 9, 7 y 5. El modelo 88, con pila 13, para pérdidas muy severas; y el modelo 98, pila 65, para pérdidas profundas. Gracias a estas nuevas incorporaciones, como el resto de pacientes, también quienes sufren pérdidas severas o profundas tienen acceso a toda la tecnología ReSound, es decir, comunicación con Android y Apple, sin dispositivos intermedios, y los servicios de ajuste en remoto. Además, la alianza con Cochlear permite a los audioprotesistas realizar adaptaciones bimodales, combinadas entre audífono e implante.

