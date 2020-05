La importancia de un consultor SEO en cualquier proyecto según Josma Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 10:32 h (CET) En este año 2020 se comienza una nueva etapa digital donde el posicionamiento en buscadores será un factor clave del éxito Son muchos los negocios que, tras la crisis económica que existe debido al COVID19, están pasando su negocio definitivamente al mundo digital.

Las compras online han aumentado este trimestre más de un 300% debido al confinamiento global que se ha producido.

A la mayor parte de las empresas les ha pillado desprevenido ya que no contaban con un posicionamiento web correcto o carecían de una web funcional preparada para la venta online.

Existen muchas profesiones que se han visto económicamente beneficiadas tras esta crisis, entre ellas está la del Consultor SEO Freelance ya que se han elevado las necesidades de los pequeños y medianos negocios que precisan de soporte digital, concretamente de posicionamiento en buscadores.

El trabajo de un consultor SEO consiste básicamente en trabajar una web para que aparezca en los primeros resultados de Google.

Parece una tarea sencilla pero, nada más lejos de la realidad, Google cuenta con más de 200 factores de posicionamiento y cada uno de ellos tiene una relevancia concreta para decidir si una web ha de estar o no en los primeros puestos del buscador.

¿Y porqué es importante estar en los primeros puestos de Google? Muy sencillo, se trata de tráfico orgánico. De la obtención de usuarios a una web de manera natural. Esto da una confianza extra al usuario que navega ya que el simple hecho de estar en primera página de Google genera confianza. Además del tráfico que se obtiene cada vez que un usuario realiza una búsqueda por la cual una empresa aparece.

Si se busca un Consultor SEO en Zaragoza o en cualquier parte de España para una contratación Freelance visita al experto en posicionamiento web Josma.

Josma es un referente dentro del Marketing digital, concretamente del SEO. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el Posicionamiento web y tiene un canal de Youtube donde experimenta con diferentes técnicas SEO para compartir conocimiento con esta comunidad.

