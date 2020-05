Speakingathome.com y cómo están aumentando las clases de inglés por Skype tras el COVID 19 Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 18:03 h (CET) La declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España ha provocado que, como sociedad, se haya tenido que experimentar una serie de cambios que se tenían interiorizados en la vida diaria. Algunos ámbitos, como el de la educación, se han visto obligados a tener que redefinir su estrategia de digitalización hasta adaptarla al contexto actual No obstante, si existe un sector dentro de este campo que lleva ya unos cuantos años explotando los beneficios del entorno online ha sido, sin duda, el del aprendizaje de idiomas. Una vertiente que ha visto como el confinamiento se ha traducido en un aumento exponencial de su demanda. Es el caso de de speakingathome.com.

Un crecimiento del 200%

Durante los meses previos del confinamiento, speakingathome.com acostumbraba a disfrutar de un ritmo de crecimiento de facturación de en torno al 50%. Una cifra que situaba su expansión al alcance de muy pocos sectores. Siendo la mejor demostración del buen trabajo realizado por parte de su equipo profesional.

No obstante, y a consecuencia de la irrupción del coronavirus, el buen posicionamiento con el que cuenta la academia y la buena reputación que aglutina por parte del resto de estudiantes, ha provocado que skpeakingathome.com elevara su facturación a un nivel superior. Alcanzando un crecimiento de hasta el 200%.

Una de las razones de este crecimiento se encuentra en su capacidad para haberse sabido adaptar a la perfección a las demandas del mercado actual. Al contrario de lo ocurrido con otras empresas de diversos sectores, que han tenido que adaptarse a marchas forzadas a esta situación. Tratando de replicar la misma experiencia que ofrecen a sus clientes en el comercio físico, pero adaptándose a las circunstancias actuales. No ha ocurrido lo mismo con speakingathome.com, que nace con un ADN 100% digital.

Con el objetivo de proporcionar una experiencia diferente, complemente personalizada. Y siempre focalizada en la satisfacción de las necesidades de sus alumnos, esta academia diseñó toda su estrategia desde cero. Conscientes de que el negocio online tiene otro tipo de necesidades y características que el retail físico, mediante la fórmula llevada a cabo por esta academia se logra definir una serie de acciones con las que alcanzar el aprendizaje del alumno a través de un método completamente innovador.

Las clases, siempre disponibles

En el aprendizaje de idiomas, la repetición es una acción fundamental para aprender aspectos tales como la pronunciación. Una de las acciones sobre las que basa su programa educativo esta academia versa en torno a la posibilidad de poder grabar todas las clases para, a posteriori, que el alumno pueda trabajar sobre ellas una vez finalizadas. De este modo, se logra rentabilizar al máximo cada euro invertido, gracias a que se puede disfrutar de la clase tantas veces como se necesite.

El recorrido llevado a cabo por la academia durante los últimos años ha imprimido una gran flexibilidad para todos sus alumnos. El único requisito necesario para poder disponer de las mismas es disponer de un dispositivo con conexión a internet y Skype. Derribando cualquier barrera geográfica o temporal entre el profesor y el alumno.

Con una duración de entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la opción escogida, el alumno podrá disfrutar de una clase 100% planificada de acuerdo a sus necesidades académicas.

Speakingathome se ha consolidado durante este confinamiento como líder del sector. Impulsando el aprendizaje de sus alumnos en base a una serie de estrategias que sitúan al alumno, y su aprendizaje, como piedra angular de su programa educativo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.