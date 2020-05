El 40% de las startups participantes en Virtual South Summit in Sustainability encaja con los ODS Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 16:35 h (CET) South Summit e IE University celebrarán el próximo jueves un encuentro centrado en la sostenibilidad en el que reunirán a corporaciones líderes como como Ferrovial, BStartup de Banco Sabadell, Endesa, Enagás, Red Eléctrica, Acciona, Accenture, Repsol, SACYR, Grupo Financiero Banorte o IBM, así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Northzone, Beringea, Demeter, Elaia Partners, J-Seed Ventures, Dalus Capital, Softbank y Seaya Ventures Las ocho startups finalistas destacan por su origen, ya que más del 70% son internacionales. Además, el 40% afirma que su negocio encaja con uno de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), los más seleccionados han sido el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el 12 (Producción y consumo responsable), y el 13 (Acción por el clima).

Ya se conocen las ocho startups finalistas del Virtual South Summit centrado en los retos en el sector de la Sostenibilidad, que se celebrará el próximo jueves día 28 de mayo a las 15h. La iniciativa creada por South Summit e IE University busca reactivar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.

Este encuentro virtual contará con expertos en materia de sostenibilidad quienes responderán a cuestiones sobre cómo se puede avanzar tecnológicamente pero sin dejar de ser sostenible y de cuidar el medio ambiente. También participarán corporaciones líderes, que apuestan por la innovación abierta vía startup como Ferrovial, BStartup de Banco Sabadell, Endesa, Enagás, Red Eléctrica, Acciona, Accenture, Repsol, SACYR, Grupo Financiero Banorte o IBM, así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Northzone, Beringea, Demeter, Elaia Partners, J-Seed Ventures, Dalus Capital, Softbank y Seaya Ventures.

Durante cada uno de los Virtual South Summit se celebra una Startup Competition con pitches virtuales y con Q&A de un jurado. En el encuentro del próximo miércoles participarán ocho proyectos sectoriales, elegidos entre los más de 180 presentados a la competición, una de las más populares entre las startups:

BIOSOLVIT (Brasil): startup de biotecnología orientada a la preservación de la flora y los océanos mediante el uso de un producto absorbente del petróleo y sus derivados que permite la reutilización del aceite absorbido.

BREEZE (Alemania): está desarrollando una plataforma de inteligencia ambiental que proporciona datos locales completos y precisos sobre la calidad del aire a partir de fuentes de datos tanto públicas como privadas.

CARBON UPCYCLING TECHNOLOGIES (Canadá): convierte las emisiones CO2 en nanomateriales para enriquecer los plásticos, revestimientos, adhesivos, hormigón, baterías y productos farmacéuticos, reduciendo al mismo tiempo sus emisiones de efecto invernadero.

CLIMATETRADE (España): ofrece transparencia y seguridad en las transacciones P2P al crear un ecosistema en el que todos pueden regular fácilmente y con seguridad su huella de carbono invirtiendo en proyectos sostenibles con las más altas normas de calidad certificada.

CUANTIX (Chile): Plataforma que pone a disposición de las organizaciones la comprensión, medición y gestión de su impacto social y medioambiental.

INFINITYBOX (India): está creando una economía circular de envases de alimentos reciclables y respetuosos con el medio ambiente que pueden ser reutilizados más de 100 veces.

MI TERRO (EE.UU.): da una nueva vida a los residuos de alimentos al transformar las proteínas de caseína del exceso de leche en fibras suaves, sostenibles y asequibles.

NATURBEADS (Reino Unido): está desarrollando un proceso de fabricación para producir microbeads naturales y biodegradables producidas a partir de recursos renovables y sostenibles como la celulosa.

Entre las candidaturas presentadas sobre todo destacan las iniciativas especializadas en el área de impacto social, en la gestión de residuos y reciclaje, soluciones de tecnología verde y limpia, movilidad urbana y, por último, las centradas en el tratamiento del agua y aire. El 47% tiene una mujer entre sus fundadores y casi el 70% de las presentadas son de origen internacional, proceden de más de 40 nacionalidades distintas, sobre todo destacan aquellas creadas en países como Estados Unidos, India, Alemania, LATAM (Chile, México y Colombia), Canadá, Holanda, Francia e Italia.

Además, cabe destacar que el 40% de estas startups afirma que su negocio encaja con uno de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). En general una startup cumple al menos con 3 objetivos y los más seleccionados fueron el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el 12 (Producción y consumo responsable), y el 13 (Acción por el clima).

Los parámetros que se han tenido en cuenta en el proceso de selección de startups participantes en este encuentro han sido la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales y el interés de inversión que pueda generar.

La ganadora de cada uno de los Virtual South Summit será una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid. Como finalistas, las startups podrán dar a conocer sus proyectos ante más de 1.100 inversores internacionales y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación accediendo así a múltiples oportunidades de negocio.

El de Sostenibilidad será el quinto Virtual South Summit organizado por South Summit e IE University, el anterior celebrado la semana pasada giró en torno a la innovación en el sector de la educación y batió el récord en asistentes virtuales principalmente procedentes del continente asiático donde se conectaron más de 700.000 personas. La ganadora fue la española Gamelearn. El primer encuentro, en el que la ganadora fue la española Medicsen, se centró en Health & Wellbeing, el segundo cuyo tema fue Connectivity & Data tuvo como ganadora a la holandesa Aircision; y en el tercero, centrado en Mobility, la ganadora fue la alemana Blickfeld.

El próximo Virtual South Summit tendrá lugar el próximo 2 de junio sobre Fintech, en el que está previsto que participen inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Softbank, Citi Ventures, DN Capital, Angels Nest, Northzone, Accel, Crowdcube, Polymath Ventures, Dalus Capital, Seaya Ventures, Mosaic Ventures o Golden Gate Venture, y corporaciones como BBVA, Google for Startups, Banco Sabadell, Deustche Bank, Accenture, Bankia, Mutua Madrileña, CaixaBank, Mastercard, VISA, Paypal, Grupo Coppel o BNP Paribas.

El registro para participar en la Startup Competition de cada uno ya está abierto para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

