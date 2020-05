La Palm Dog Wamiz de Honor es para Uggie por "The Artist" Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 14:22 h (CET) El Festival de Cine de Cannes ha sido siempre el escenario para presentar la Palm Dog Wamiz, el galardón de Wamiz que reconoce el inestimable trabajo de los perros en la gran pantalla En conmemoración de los 20 años del festival cinematográfico de Cannes y de la vigésima edición de la Palm Dog de Wamiz, ha llegado el momento de premiar la carrera artística de los actores de cuatro patas con la primera Palm Dog Wamiz de Honor. Recientemente ha tenido lugar la elección de este premio honorífico on-line. A través de la página web palmdog.com, el jurado ha tenido la difícil tarea de elegir entre los 19 talentosos canes que habían ganado en anteriores ediciones la Palm Dog Wamiz.

Y la Palm Dog Wamiz de Honor es para Uggie

Uggie, el adorable Jack Russell, se lleva en esta edición la Palm Dog Wamiz de Honor por su inolvidable papel en la película ganadora del Oscar "The Artist", elegido por un jurado, integrado por grandes nombres del cine, incluidos Wendy Mitchell (editora jefe de Screen International y autora de Citizen Canine), Anna Smith (Time Out, Metro y director de cine del Círculo de Críticos) Kaleem Aftab (iNewspapaer), Rita di Santo (Morning Star), Joe Utichi (Deadline) y Peter Bradshaw (crítico de cine de The Guardian).

Toby Rose, fundador de la Palm Dog Wamiz, ha sido quien ha entregado el collar honorífico a Omar von Muller, el entrenador y dueño de Uggie y Dash (el doble de Uggie) durante una ceremonia virtual. Tras recibir el collar, creado por Creature Clothes, Omar ha afirmado: "Uggie estaría muy orgulloso de esto y lo guardaremos para siempre. Dash tendrá el honor de usarlo por Uggie. La Palm Dog Wamiz siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones, ya que este premio fue el punto de partida para Uggie y The Artist".

De hecho, la Palm Dog Wamiz 2011 fue el primero de muchos premios recogidos por "The Artist", un tributo en blanco y negro a la edad de oro de Hollywood.

El año pasado, Quentin Tarantino se encargaba de recibir la Palm Dog Wamiz por su increíble actriz Brandy, interpretada por una perrita de raza Pitbull llamada Sayuri en la película "Once Upon a Time... en Hollywood ".

