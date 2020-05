Pluumber, una plataforma para el mundo de la construcción Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 12:38 h (CET) PLUUMBER App, una plataforma gratuita y sin comisiones donde encontrar cientos de profesionales y clientes potenciales Con Pluumber, una reforma se convierte en una buena experiencia. Pluumber es una plataforma que une a personas que quieran hacer alguna reforma en casa y a profesionales especializados en ello. Hoy en día, se cuenta con cientos de profesionales dispuestos a ofrecer sus servicios, y cientos de clientes que requieren de su ayuda.

En numerosas ocasiones se necesita a alguien especializado en realizar reparaciones en casa, pero resulta complicado encontrar a un buen profesional que se encargue de ello. Se detecta una necesidad por parte de las personas que requieren encontrar a un profesional, y es hacer más fácil dicha búsqueda. Existe una oportunidad de negocio.

Así se crea Pluumber, una plataforma dirigida, por un lado, a los propietarios de cualquier casa que necesite hacer alguna reforma o reparación y, por otro, a los profesionales y empresas que prestan dichos servicios. Es un mercado que gira alrededor del hogar, se habla de categorías como fontanería, mudanzas, reformas, cerrajería, limpieza… el hogar es el que marca los límites.

La plataforma online, que ofrece 22 tipos de trabajos del hogar, sigue creciendo en número de clientes y profesionales. La app permite al usuario elegir entre tres presupuestos de profesionales a su alrededor, sin compromiso y de forma gratuita.

Pluumber, un equipo profesional multidisciplinar

Perfil de profesionales: La plataforma de Pluumber cuenta actualmente con alrededor de 2.000 trabajadores del hogar repartidos por toda España. Según estudios de la Srart Up, el profesional es una persona entre 35 y 40 años que necesita nuevos clientes.

Perfil de clientes: La plataforma ofrece hasta 22 servicios entre los que se encuentran albañiles, cerrajeros, fontaneros y profesionales de la mudanza, entre otros.

Un modelo de negocio dirigido al cliente

El objetivo De Pluumber consiste en facilitar la labor, tanto para el cliente, como para el profesional.

Para el particular, Pluumber lo pone fácil y rápido el encontrar a un buen profesional para hacer una reforma o reparación en casa. Simplemente debe especificar el servicio que se necesita y Pluumber trabaja para que el cliente reciba hasta tres presupuestos de forma totalmente gratuita. La visión de Pluumber a largo plazo es hacer de una reforma una buena experiencia.

En lo que respecta al otro lado del negocio, los profesionales, Pluumber ofrece su ayuda a conseguir clientes. Pluumber es un nuevo canal de marketing fácil de usar. Los profesionales tratan de explicar a qué se dedican y dónde se encuentra el foco de trabajo, y Pluumber los pone en contacto con particulares que necesiten alguien como ellos.

Pluumber es una plataforma en la que se puede solicitar presupuesto, además se trata de cubrir toda la cadena de valor del servicio que el profesional presta. La seriedad con la que se trabaja y el servicio personalizado para cada cliente y profesional hace que su servicio se diferencie. Sobre todo se diferencia al no cobrar comisiones por los trabajos que realicen los profesionales, es decir, son los que eligen Pluumber los que deciden los precios finales de los trabajos.

