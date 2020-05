¿Por qué un cuadro nunca pasa de moda? Según Cuadros.top Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 09:54 h (CET) Hay artículos atemporales y que nunca pasan de moda, entre ellos se pueden encontrar elementos decorativos como los cuadros La creación, distribución y venta de cuadros es tan antigua como se pueda uno maginar. Ya en la antigua mesopotamia se comeriaba con obras de arte.

Es curioso entonces que, ha día de hoy, los cuadros sigan siendo un elemento indispensable en la decoración de un hogar y que siga existiendo un mercado en auge distribuyendo este tipo de productos.

Si bien es cierto que existen muchos tipos de arte, abstracto, realista, hiperrealista, cúbico y un largo etc, todos tienen en común que expresan los pensamientos de un artista y que están realizados para hacer reflexionar al que contempla la obra.

Pero, ¿por qué los cuadros nunca pasan de moda?

Muy sencillo, porque es parte de la moda. Es decir es un elemento totalmente atemporal ya que puede plasmar el arte del momento o incluso personajes famosos del momento, películas, etc.

Un ejemplo evidente es la demanda de este tipo de productos con relación al merchandising de una película cuando esta se estrena. Inlcuso cuando no se estrena. Esto último sucede con las películas de culto como por ejemplo Star Wars.

Es por eso que la venta de este tipo de productos nunca bajan, al contrario no paran de crecer.

En los últimos años se ha incrementado aun más la demanda de los cuadros personalizados. Estos cuadros se personalizan con las fotos de los clientes que, maquetando previamente su diseño a través de una plataforma online, realizan el pedido de un cuadro personalizado el cual se suele solicitar generalmente para regalar.

