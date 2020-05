¿Cuál es la causa de que Pedro Sánchez esté haciendo rematadamente mal, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo? Esconde y maquilla datos, no escucha ni a la oposición ni a las comunidades autónomas, comunica con precipitación e imprecisión un plan de desescalada gestado por quienes dependen de él para cobrar cada mes.



La denominada “nueva normalidad” puede ser, a la vista de lo que sucede, una sucesión de errores e improvisaciones. Basta ver que Iván Redondo también lo decide.



Algunos políticos han pedido perdón por llegar tarde en esta crisis, como es el caso de Ximo Puig, pero está gestionando algunas cuestiones con acierto. Sin embargo, Pedro Sánchez ni pide perdón ni rectifica.



¿Dónde está la solución? En primer lugar, en el propio PSOE: Pedro Sánchez está destrozando el país. En segundo lugar, las diversas entidades sanitarias deben hablar alto y claro, sin dejarlo para más adelante en forma de reclamaciones o denuncias. En tercer lugar, el empresariado, que ve cómo se está destrozando el país. Y los sindicatos deben ser valientes, a la vista de los hechos. Por último, en los medios de comunicación hay una responsabilidad también muy grande: la credibilidad está en entredicho, soslayando u ocultando datos, para agradar al “subvencionador” Pedro Sánchez.



El problema es Pedro Sánchez, ciertamente, pero una sociedad madura no debería permitir un continuo desastre. Quedarse en casa no es quedarse callados. Cada uno tenemos una cuota de responsabilidad.