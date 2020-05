Cerrajeros Móstoles, importantes consejos de cerrajería Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 15:42 h (CET) En este comunicado se muestran dos aspectos importantes que se deben tener en cuenta al instalar las cerraduras y al mantener en perfectas condiciones la puerta acorazada o puerta de entrada a la casa o local, son interesantes consejos para tomar precauciones de seguridad Aquí hay 8 interesantes consejos clave de reparación ofrecidos por cerrajeros en Móstoles:

Al adquirir una vivienda, se recomienda reemplazar el dispositivo de cierre de la puerta acorazada para aumentar la seguridad. Las cerraduras de las puertas deben cumplir con las normas de seguridad y que al menos tres puntos de anclaje, superior, inferior y lateral, estén fijados al marco de la puerta. Si se desea que la vivienda o local haga sentir más seguro a su propietario, es importante instalar un candado de cadena para que la puerta se pueda abrir parcialmente antes de que decida dar paso a la persona que toca el timbre. Importante asegurarse de que las llaves que se tienen están intactas para que un cerrajero pueda usarlas perfectamente cuando necesite copiarlas y que salgan bien cuando sean copiadas. La prueba del duplicado de la llave se hace con la puerta acorazada abierta. Esto evitará que la llave se dañe si no está bien hecha. Si las llaves han sido robadas o perdidas, importante reemplazarlas. Esto dota de absoluta seguridad de nuevo a la vivienda. También se recomienda instalar escudos de seguridad para aumentar la seguridad de las cerraduras de las puertas. Esto evitará que la cerradura se rompa. Si se pierde una llave, es mejor reemplazar el bombillo. Lo ideal es tener al menos dos llaves, una para cada llave, en caso de que se pierda, para no perder tiempo y dinero. No debe haber más de tres llaves en un llavero, lo que puede ejercer presión sobre el llavero y hacer que la llave se rompa o se caiga. Además de los consejos anteriores, según profesionales cerrajeros es importante añadir las siguientes cinco precauciones de seguridad para que la vivienda sea más segura.

Instalar una buena iluminación en el exterior de la propiedad si es una casa unifamiliar.

Preparar un boceto o un mapa de la comunidad. Tener una libreta de direcciones con los números de teléfono de los negocios y servicios cercanos a la casa y conocer la ruta de entrada de la calle a la casa.

Disponer de una caja fuerte correctamente instalada aumenta la seguridad de los enseres más valiosos.

Poner una mirilla en la puerta y una cadena de seguridad.

Lo mejor es instalar una cerradura de seguridad.

