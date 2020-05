Charlas sobre moda en IED Madrid virtual Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 14:26 h (CET) IED Madrid continúa en mayo con su programación de eventos virtuales gratuitos, esta vez dedicados a temas como el uso de los medios creativos al servicio de la fotografía de moda, o los nuevos materiales para la confección de prendas Durante las semanas de confinamiento IED Madrid ofrece un ciclo de masterclasses, conferencias y workshops en torno al diseño, impartidas por algunos de sus profesores más destacados. Estas clases magistrales son abiertas y gratuitas previa inscripción, y cada semana tocarán diferentes temas relacionados con el diseño. Estas son las actividades organizadas para la semana del 25 de mayo. Inscripción gratuita aquí

25 de mayo, 18,30h: El uso de los medios creativos en el sector de la fotografía de moda

El fotógrafo Vincent Urbani hará un análisis de los medios de producción fotográfica alternativa en el campo de la fotografía de moda. La introducción de los móviles, cámaras 360º, webcam, GoPro, FaceTime, drones y Apps fotográficas para la creación de fotos y videos de moda, ha dado un nuevo giro creativo a este sector. Urbani, fotógrafo y video maker está especializado en retrato, fotografía de moda y publicidad. Desde 2009 ha publicado sus editoriales de moda y retratos de artistas del mundo del cine y de la musica en numerosas revistas internacionales como The New York Magazine, Interview Alemania, Schön! Magazine UK y Neo2. Ha realizado campañas de publicidad y advertorials para brands de moda y cosmética como Louis Vuitton, Levi's, Nike, Zalando, Olay y Wella Italy.

27 de mayo, 18,30h: Nuevas materialidades en moda

En la época actual resulta cada vez más necesario experimentar con nuevos materiales y explorar otras expresiones para la moda. En esta sesión, Raquel Buj, co-fundadora de la marca de moda experimental ZAP&BUJ fashion and architecture, dedicada a la intersección entre moda, arte, arquitectura y tecnología a través de la experimentación con nuevos materiales y herramientas digitales, hablará sobre las nuevas materialidades en la moda a través de ejemplos de trabajos realizados dentro y fuera de su taller.

El IED Madrid pertenece a un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial. Su centro madrileño comienza su actividad en 1994, y actualmente es un importante agente cultural de la ciudad con un calendario mensual de actividades en torno al diseño, que comprende exposiciones, charlas, festivales, conciertos y masterclasses gratuitas y abiertas al público, que durante el periodo que dure el confinamiento por el COVID 19, han pasado al formato online.

