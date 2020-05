Wamiz advierte de que las mascotas pueden sufrir ansiedad postcoronavirus al separarse de sus dueños Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 10:58 h (CET) Las medidas que se toman en cada fase de la desescalada influyen también en la vida y el comportamiento de perros y gatos. Poco a poco se va recuperando la normalidad tras la pandemia del Covid-19, y es necesario preguntarse cómo vivirán ahora las mascotas este cambio al pasar todo el día con sus dueños en casa, a ver cómo se ausentan durante horas Desde Wamiz, el portal de comunicación sobre animales de compañía referente en Europa, destacan la necesidad de hacer más llevadero este proceso de desconfinamiento para las mascotas, con varios consejos para amortiguar la ansiedad y el estrés que pueden sufrir perros y gatos por la separación con sus dueños ante el nuevo cambio de rutina.

Ansiedad post coronavirus en perros

“Los perros que anteriormente sufrían ansiedad por separación son los que corren mayor riesgo”, afirma Roger Mugford, psicólogo canino y experto en comportamiento animal, muy conocido también por colaborar con la reina Isabel II y sus amados perros de raza corgi.

Este tipo de ansiedad puede manifestarse de las siguientes maneras: por ladridos constantes y, a veces, acompañados de aullidos, molestarnos cuando se está durmiendo y hacerse las necesidades en casa, intentar escapar de casa y rascar

compulsivamente las puertas, y en casos severos, pueden hacer coprofagia (ingestión voluntaria de heces).

Claves para evitar que las mascotas sufran ansiedad durante el desconfinamiento

Los pasos a seguir para ayudar a las mascotas a llevar bien el regreso a la cotidianidad son:

- Volver a acostumbrarle a una ausencia prolongada, incluso la de varios miembros de la familia a la vez.

- Al salir de casa se puede también recurrir a dejar la televisión encendida o la música sonando (siempre que sea relajante); ambas cosas pueden serenarle si se angustia.

- Mantener al perro o gato ocupado en el momento de estar con él en casa, con juegos y trucos para su entretenimiento.

- Evitar realizarle fiestas especiales al regresar a casa para que perciba que la marcha y el regreso es completamente normal. Se trata de que entienda que no ha sido abandonado.

- Por último, es necesario compartir de nuevo tiempo de calidad con las mascotas, es fundamental para ellas y para sus propios dueños. No hay que olvidar que ellas han estado ahí haciendo compañía en los momentos más duros de la cuarentena para sacarnos una sonrisa y hacernos pensar que, después de todo, en casa no se estaba tan mal.

Pasear al perro en el desconfinamiento: nuevas normas

Este es uno de los temas que más preocupaba durante la cuarentena por el coronavirus. En ella solo se podía pasear al perro cerca de casa y para cubrir necesidades fisiológicas. Ahora, en las franjas horarias establecidas para pasear, hacer deporte o salir con los niños, se puede hacer junto a las mascotas:

- Los perros ya pueden disfrutar de 1 hora de paseo al día.

- A un kilómetro de distancia de casa.

- Es importante, al llegar a casa, limpiarle el hocico, patas, trasero y rabo, con agua y jabón o toallitas húmedas es suficiente.

Desde Wamiz señalan que hay que tener en cuenta que siguen vigentes las salidas de corto tiempo para que haga sus necesidades. Es decir, si a un perro hay que sacarlo tres veces al día, dos de ellas debe ser breves, como en la cuarentena, y una vez al día podrá estar en la calle durante una hora.

