Sigüenza escucha a sus PYMES y autónomos

viernes, 22 de mayo de 2020, 08:54 h (CET) Para, desde la colaboración público-privada, diseñar conjuntamente estrategias para afrontar la reactivar y dinamizar la economía local, sin bajar la guardia en la lucha contra la pandemia. Hoy, el gobierno municipal se ha reunido virtualmente con los emprendedores de la ciudad con la intención conjunta y constructiva de buscar las oportunidades que puedan surgir de la crisis sanitaria El gobierno municipal ha mantenido hoy mismo una reunión telemática con representes de CEOE-CEPYME Guadalajara, AES (Asociación de Empresarios de Sigüenza) y varios representantes más de los sectores del comercio y de la artesanía local.

Sobre el tapete ha estado la necesidad de continuar tomando el pulso de la vuelta a la nueva normalidad, para, “de acuerdo con la evolución de la realidad, buscar medidas para la recuperación económica, sin perder de vista la lucha contra la pandemia”, ha afirmado María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, a la consecución del encuentro virtual, después de escuchar atentamente las propuestas de los empresarios “que tendremos muy en cuenta a la hora de tomar medidas”.

Así, el gobierno local ha vuelto a tender la mano para ayudar a PYMES y autónomos en la reactivación económica, “no solo desde la municipalidad, sino también desde la colaboración con otras instituciones que también están haciendo grandes esfuerzos, como Diputación y Junta, y sirviendo de altavoz de sus emprendedores, cuando sea necesario”, ha añadido Merino.

Empresarios y gobierno municipal han coincidido en la necesidad no sólo de recuperar el turismo, “como el motor económico que es de nuestra comarca”, sino también de “convertirse en un referente turístico”, ha valorado igualmente esta mañana José Antonio Arranz, concejal de Turismo y Comercio, pero, como corresponde a la nueva normalidad, igualmente se ha coincidido en la necesidad de hacer un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad en los comportamientos sociales, de acuerdo con las pautas que marca la autoridad sanitaria”, ha añadido.

Por último y pese a que los seguntinos saben que no se avecinan días fáciles para el municipio, “Ayuntamiento y empresarios queremos ver la parte de oportunidad que también tiene cualquier crisis, potenciando la actividad local”, ha argumentado Merino.

Espacios abiertos, de nulas aglomeraciones, y aire limpio son excelentes reclamos para un turismo COVIDFREE. Asimismo, “y gracias a nuestra apuesta por aminorar la brecha digital, desde el primer momento en la presente legislatura con mucho trabajo y gestiones, y ante el auge del teletrabajo, que ha llegado para quedarse, de manera inminente, con la fibra óptica, será posible vivir en plena naturaleza y con calidad de servicios, en un lugar como Sigüenza, y trabajar, desde ella en cualquier parte del mundo”, ha terminado Merino. Esta realidad, “bien nos puede permitir asentar nueva población en Sigüenza”, ha completado Arranz, en este sentido.

La reunión de hoy abunda en la adopción de medidas desde la municipalidad para reactivar la economía local, como la liberación de una partida de 80.000 euros para ayudas, la ampliación de la superficie de las terrazas, la subvención de impuestos en las terrazas municipales o la creación del Market Place Sigüenza, con vocación de convertirse en un e-Commerce.

