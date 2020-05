Tubellezapp: El tratamiento de belleza que ha superado al tinte durante la desescalada Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 18:02 h (CET) El pasado 4 de mayo en todas las ciudades de España los centros de belleza ya podían reanudar su actividad con cita previa tras el confinamiento. Durante los dos meses de cuarentena tras no parar de googlear dudas como: ¿cómo teñirse de forma casera? ¿Cómo cortar el pelo en casa sin hacer un desastre? ¿ Cómo retocarse la barba y el pelo corto? Cuando se habla de belleza se suele pensar solo en mujeres pero también los hombres han echado de menos los tratamientos de belleza. A continuación se presenta el top ranking de los servicios más demandados tras la desescalada; sorprendentemente no solo los cortes de pelo han tenido un aumento sino también los tratamientos capilares y sobretodo en los tratamientos en los ojos.

El boom se lo ha llevado el corte de pelo lo más reservado ha sido el tinte completo frente al retoque de raíces en las mujeres mientras que en los hombres han querido mimar su pelo y su barba ya han podido comprobar cómo les quedaba el bigote y la barba. Y ahora, la tendencia es la barba hípster que necesita muchos cuidados y una visita regular al centro de belleza. También, los tintes son para hombres pero de forma más sutil tras la desescalada hay un incremento de los colores tinte fantasía entre los más jóvenes.

Sin alejarse de la realidad, las medidas de higiene y las mascarillas para protegerse han dado lugar a dar más énfasis e interés al cuidado y la belleza del rostro.Sobretodo de la mirada ya que ahora mismo es lo que más se luce al salir a la calle. Por esa razón, en segundo lugar del ranking están las extensiones de pestañas para una mirada más profunda y bella son muy populares entre las celebrities y ahora con la mascarilla es un must para tener una mirada perfecta y elegante.

Otro tratamiento en auge, según Tubellezapp, una de las plataformas de compra de tratamientos pioneras en Barcelona, es el alisado de keratina tanto en mujeres como en hombres no solo para alisar el pelo sino que sea más brillante, es un tratamiento popular en Europa para los hombres; parece que está instaurándose como tendencia ahora en España. Que los hombres más allá del lavar y cortar se miman para verse mejor. Además, este tipo de alisado también suele ser el preferido para cambios de look radicales de nativos rizados a una imagen de cabello liso y saludable.

Es cierto que existe una avalancha de las peticiones para la cita previa y puede ser difícil encontrar un hueco ¿Hay alguna forma de saber dónde se puede conseguir una cita para cortar el pelo, poner el tinte o depilarse sin necesidad de llamar a cada centro de belleza profesional? Sí, es posible gracias a la plataforma Tubellezapp y a través de sus redes sociales de Facebook e Instagram donde se puede contactar con el equipo de profesionales. Se trata de servicios y tratamientos corporales de estética y terapéuticos que aglutinan distintos locales de Barcelona y con los que es posible encontrar un tratamiento ideal que se adapte a la necesidad de cada cual

