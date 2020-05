Se avecina un alto riesgo de plagas de cucarachas en Málaga el próximo verano según Framisan.es Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 17:54 h (CET) La junta de Andalucía en colaboración con las empresas malagueñas de control de plagas, hacen un llamamiento a la población para prevenir y anticipar la llegada de una gran infestación de cucarachas para toda la zona sur-oriental El clima atípico de altas temperaturas y humedad en otoño junto con las intensas lluvias recibidas en primavera dan como resultado una mayor proliferación de cucarachas

Esta situación hace que se vean afectadas su puesta de huevos y por consiguiente mejoren su refugio y aceleran su reproducción.

El problema que genera esta situación, da como resultado el cambio de hábitat, obligando a las cucarachas a invadir casas, negocios, comunidades, almacenes etc.

Se han contabilizado brotes de enfermedades que vienen asociados a las cucarachas, ya que son portadores de bacterias y virus que pueden desarrollarse en enfermedades como es la salmonelosis, E.coli, gastroenteritis, e incluso pueden provocar asma en algunas personas.

Desde FRAMISAN control de plagas, Empresa líder en el sector para la zona de Málaga capital, se aconseja eliminar y cerrar cualquier fuente de alimento o agua que este cerca de zonas de exteriores o zonas de desagües por ejemplo los sumideros, que propician la aparición de la plaga.

No obstante, si se detecta la presencia de plagas en el hogar, Framisan aconseja acudir a empresas especializadas de control de plagas, evitando el uso de productos domésticos insecticidas o acaricidas, los cuales, se pueden convertir en una intoxicación o lo que es peor, a que se desplace la plaga sobre otras zonas, donde nunca antes se habían visto.

Es importante destacar que son dos las especies de cucarachas que más repercusión tienen en Málaga y provincia. Una de ellas es la CUCARACHA AMERICANA (PERIPLANETA AMERICANA) conocida en Málaga del mismo modo como ``cucaracha volantona´´ debido a la presencia de sus dos grandes alas que utiliza para desplazarse en casos de extrema necesidad.

Por otro lado, pero no menos importante, se encuentra la CUCARACHA ALEMANA (BLATELLA GERMANICA) conocida como la rubia o rubilla, muy presentes en el interior de las casas, bares y negocios donde hay alimentación.

Finalmente cabe destacar según la empresa FRAMISAN, junto a la junta de Andalucía, que todos estos factores. no solo aceleran la aparición de una simple plaga como puede ser las cucarachas, sino también el número de otras plagas.

El aumento es considerable cada año, tanto por estos factores, como por otros muchos, como por ejemplo, las hormigas, las termitas, los ratones, o incluso las chinches.

