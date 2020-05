Barcelona, uno de los grandes referentes en el desarrollo de aplicaciones móvil Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 17:14 h (CET) Barcelona es una ciudad referente en desarrollo tecnológico posicionándose con un gran índice de crecimiento. El reconocimiento otorgado como la cuarta ciudad europea más innovadora de Europa y la 21 posición a nivel mundial en 2019 según el Innovation Cities Index. Y la tendencia es que lo siga siendo en un futuro cuando todo pase debido a que ya existe el tejido empresarial que se está adaptando y sigue trabajando en proyectos El desarrollo de aplicaciones es un sector que continúa en expansión. Hoy en día todos y todas lo hacen casi todo desde una app desde reservar comida a domicilio, reservar un taxi, un vuelo, comprar ropa, etc. Prueba de ello son las cifras, según el informe Ditrenda Mobile en España y en el mundo 2019, "en 2018, se descargaron 1,2 mil millones de apps en el mundo más que el año anterior”. También, aumenta el tiempo de uso de los usuarios en aplicaciones móviles "los españoles dedican a las apps el 60 % del tiempo total que pasan en el móvil y utilizan una media de 31 apps móvil”.

Es más que evidente que el uso de apps está cada vez más consolidado, cada vez es más habitual que todo tipo de empresas y startups desarrollen alguna aplicación para sus clientes por distintas finalidades: ya sea la venta, fidelizarlo a través de una cuenta cliente u ofrecerle un valor añadido, un servicio adicional para ayudar a mejorar el engagement con los clientes. Lo que es fundamental es saber qué tipo de app se necesita dependiendo de las necesidades empresariales y los objetivos fijados. Existen dos opciones; las apps nativas que permiten exprimir múltiples posibilidades desde características técnicas a lo visual donde el usuario se la puede descargar, recibir notificaciones push e incluso interactuar en tiempo real con la marca, pero al ser más compleja también es más cara. Por otro lado, hay las apps híbridas con grandes ventajas de facilidad y coste al exportar a distintas plataformas permitiendo el ahorro de tiempo y que sea una opción de menor coste.

Cuando acabe esta crisis que acabará existirá un reajuste del mercado y solo las empresas que apuesten por desarrollo de aplicaciones que dan un valor añadido podrán aprovechar el momento de la actividad en pleno rendimiento. Entre las empresas de confianza que recientemente han estado trabajando y apostando por esta tecnología de desarrollo de nuevas aplicaciones está por ejemplo T-Systems enfocada a servicios digitales, filial de Deutsche Telekom junto con el mercado mayorista de Mercabarna han puesto en marcha la app T-Mercabarna Solidaria para llevar alimentos frescos a los más necesitados gracias a las sinergias de tecnología, alimentos frescos, logística y transporte.

Destaca también Wonder World Media agencia de comunicación que ofrece soluciones enfocada al nicho de mercado de emprendedores y startups ayudando en el diseño y desarrollo de apps a medida de las necesidades y presupuesto.El equipo de la agencia apuesta fuertemente por apoyar a las empresas y ofrecerles soluciones a medida en el desarrollo de aplicaciones que digitalicen todos los procesos de trabajo tradicionales, ayudando a las empresas a optimizar su tiempo, recursos económicos y energía y poder concentrarse en lo verdaderamente importante de sus focos de negocio.

