30.000 niños se ponen la mascarilla virtual con Smartick Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 17:06 h (CET) En sus casas, los niños, sin saberse la letra pequeña de las recomendaciones del Gobierno, han optado por poner mascarillas a sus avatares, a la espera de saber qué va a pasar con sus clases presenciales y cómo va a ser la vuelta al cole en septiembre Los niños, considerados hasta ahora como uno de los colectivos principales de la propagación del virus, saben que no van a poder volver al colegio a ver a sus profesores y a sus amigos hasta el próximo curso y están más concienciados que muchos adultos con las medidas de seguridad que hay que tomar para hacer frente al coronavirus en la desescalada. Tal es así que 30.000 niños, usuarios de la plataforma de matemáticas online para niños de 4 a 14 años Smartick, han colocado a sus avatares virtuales una mascarilla, adelantándose al Boletín Oficial del Estado (BOE) que establece su uso obligatorio para los mayores de 6 años desde hoy, 21 de mayo, en espacios cerrados y en el exterior si no se puede garantizar la distancia de seguridad de al menos 2 metros.

Uno de los incentivos que usa este innovador método para enseñar matemáticas de manera personalizada es que los niños durante sus sesiones ganan estrellas, llamadas ticks haciendo el juego de palabras con la marca. Estas estrellas virtuales las pueden canjear en una tienda virtual dentro de la plataforma por accesorios para su habitación y su avatar. Inevitablemente, en estos días el complemento ganador entre los más pequeños han sido las mascarillas. En sus casas, los niños, sin saberse la letra pequeña de las recomendaciones del Gobierno, han optado por poner mascarillas a sus avatares, a la espera de saber qué va a pasar con sus clases presenciales y cómo va a ser la vuelta al cole en septiembre.

Durante el confinamiento, Smartick se ha convertido en el mejor aliado de los progenitores para que los niños no vean perjudicado su curso escolar y continúen con su ritmo habitual de aprendizaje de matemáticas. Los niños hacen ejercicios durante 15 minutos diarios, de forma autónoma, y los padres reciben un correo al acabar la sesión. Además, para apoyar la labor de los profesores durante el confinamiento, ha puesto a su disposición una plataforma gratuita de recursos didácticos de matemáticas para que puedan enviar a sus alumnos tutoriales y ejercicios asociados a conceptos nuevos o repasar conceptos antiguos.

