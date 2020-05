Reparadoras de Deuda y Ley de Segunda Oportunidad: los recursos desconocidos para salir de las deudas Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 16:38 h (CET) El modelo de negocio de las reparadoras de deuda se asienta. Las reparadoras de deuda son empresas que permiten a particulares y autónomos, con problemas de sobreendeudamiento, cancelar sus deudas con un descuento pagando una mensualidad más baja al mes. Soluciona Mi Deuda es una empresa reparadora de deuda que además ofrece los servicios jurídicos necesarios entre los que destaca la gestión de la Ley de la Segunda Oportunidad El modelo de negocio de las reparadoras de deuda nace en EEUU a finales del siglo pasado, y está muy extendido por todo el continente americano. Básicamente es un modelo de negocio que sirve a aquellas personas que no pueden hacer frente a las deudas que tienen. Se formula un plan de pagos por todas las deudas que se tenga y una cantidad a ahorrar mensualmente, para luego con ese ahorro ir cancelando las deudas una a una con un descuento.

La empresa española Soluciona Mi Deuda aplica este modelo de negocio y lo adapta a las necesidades del mercado nacional. Esta empresa ofrece tanto servicios jurídicos, entre los que se encuentra la Ley de la Segunda Oportunidad, como el plan de ahorro de las reparadoras de deuda americanas.

La Ley de Segunda Oportunidad es una normativa implantada en España en 2015 que permite exonerar tanto a particulares como autónomos de sus responsabilidades de deuda. En países cómo Italia, Francia o Alemania es un recurso habitual, que lleva operativo más de un lustro y soluciona entre 100.000 y 150.000 casos al año. Este recurso puede liberar a particulares y autónomos de hasta el 100% de sus deudas y funciona muy bien para ciertas situaciones.

A pesar de lo beneficiosa que pueda ser esta Ley para muchas personas, sus particularidades en España hacen que en muchas situaciones no compense acogerse a ella, ya que acarrearía un proceso largo y con unos perjuicios sobre el patrimonio del implicado que muchas veces no compensan. Esta situación sigue condenando a miles de familias a sufrir las graves consecuencias derivadas de sus impagos. Por eso, cuando esto ocurre la opción de la reparación de crédito aparece como una opción eficiente y que permite solucionar el problema de una forma novedosa.

El caso de Pedro y Estefanía

Pedro y Estefanía, de 46 y 41 años respectivamente, conforman una familia de cuatro integrantes junto a sus hijos Salva y Elena, de 15 y 12 años. La madre disponía de un empleo estable en un supermercado, mientras que el padre gestionaba una pequeña empresa destinada al alquiler de maquinaria para obra. Todo era prosperidad y trabajo, pero en 2010 la crisis económica acabó con la PYME de Pedro, y esté se obligo a cerrarla de manera definitiva.

Al no poder asumir los gastos mensuales, Estefanía recurrió a los servicios de una tarjeta de crédito para salir del bache. Una situación que se prolongó más de lo debido y empezó a generar intereses derivados. Además, pidieron una segunda línea a una financiera que encontraron por internet, lo que complicó notablemente las cosas.

En 2015, Pedro regresó al mercado laboral gracias a una empresa de transporte de mensajería, pero la alegría quedo eclipsada por una deuda de 23.427€ producto del uso de dos tarjetas y varios créditos rápidos, además del montante pendiente de la hipoteca. La pesadilla había comenzado.

El acoso de llamadas de recobro era constante y cada vez más amenazante. Sin saber que hacer, en muchas ocasiones tuvieron que recurrir a familiares y amigos, generando más y más dinero pendiente de devolver.

Las reparadoras de deuda y la Ley de Segunda Oportunidad ayudan a evitar casos tan peliagudos, y aquí entran en juego los servicios que ofrecen de una forma muy novedosa compañías como Soluciona Mi Deuda.

Sobre Soluciona Mi Deuda

Soluciona Mi Deuda es una empresa de legaltech & fintech española que se ha creado con la misión de ayudar a las personas a salir de sus deudas de la forma más eficiente posible de acuerdo con su situación. Es una reparadora de deuda fundada en España y ofrece una solución integral a este problema tan grave. Su forma de operar se apoya en la tecnología, posibilitando el respaldo de profesionales con experiencia, incluyendo a abogados, asesores jurídicos y financieros.

