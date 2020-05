EnGenius refuerza su experiencia de Partners con el programa Try&Buy para integradores y distribuidores Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 16:46 h (CET) Hasta el 25 de junio de 2020, los partners de EnGenius tendrán la oportunidad de probar la eficacia y robustez de los Puntos de Acceso y Switches de la multinacional taiwanesa sin un compromiso final de adquisición, tanto en su versión On-Premises como en su Versión Cloud. Se trata de un programa piloto de EnGenius en España al que se podrá acceder con sólo registrarse en el portal de Partners europeo de la compañía, de forma gratuita Genius, multinacional líder en el desarrollo de soluciones de conectividad para profesionales, ha lanzado en España su servicio “Try&Buy”, un programa de pruebas para partners con el que los integradores y distribuidores tendrán la oportunidad de probar durante 30 días la robustez y la eficacia de los Puntos de Acceso y Switches de EnGenius en su entorno natural.

Este servicio piloto en España, que estará vigente del 25 de mayo al 25 de junio de 2020, forma parte de la apuesta de la multinacional taiwanesa por reforzar la confianza del integrador y garantizar los máximos estándares de satisfacción entre sus clientes, ya que con “Try&Buy”, podrán realizar todas las comprobaciones necesarias.

Con este programa específico, que estará disponible por tiempo limitado, EnGenius pone a disposición de sus partners desde dispositivos de exterior a equipos de interior WiFi 6, con gestión local, e incluso los nuevos sistemas con gestión Cloud Centralizada que no requieren de ningún tipo de controladora o instalación de software a nivel local, permitiendo desde un único Panel de Gestión controlar hasta 10.000 dispositivos distribuidos en tantos proyectos como se precise.

Para beneficiarse del servicio “Try&Buy” y poder conocer la tecnología de EnGenius sin un compromiso final de adquisición, los partners sólo tendrán que registrase en el Portal de Partners de la compañía https://partners.engeniusnetworks.eu, de forma totalmente gratuita y solicitar los equipos a su distribuidor habitual.

Las soluciones que forman parte de este programa de prueba y que cumplen con los requisitos de gestión Cloud son, por un lado, los Puntos de Acceso ECW220 WiFi 6, ECW120 AC Wave 2, ECW115 AC Wave 2, así como el Switch PoE con Gestión Cloud y local, modelo ECS1008P. Además, por otro lado con “Try&Buy” los distribuidores e integradores podrán probar los equipos de la serie EnSky, en concreto, los modelos EWSS357 (11ax,2x2 Interior), ENH1350EXT (Wave 2 2x2 AP Exteriores), EAP1250 (Wave 2 2x2 AP Interiores) y el EWS2908P Switch PoE con Controlador ezMaster Integrado. Que además forman parte del proyecto WiFi4EU.

Acerca de EnGenius Networks

EnGenius Networks es un fabricante internacional de soluciones profesionales de red, innovadoras, para empresas de cualquier dimensión. Cotiza en la Bolsa de Valores de Taiwán. La compañía fue fundada en 2006 como una subsidiaria de Senao Networks Inc. y hoy cuenta con numerosas sedes en todos los continentes. EnGenius ofrece productos de hardware y software como puntos de acceso, routers mesh, switches Ethernet, puntos de acceso internos y externos y cámaras IP. Las soluciones B2B se utilizan en todo el mundo en grandes almacenes, cafeterías, aeropuertos, hoteles, hospitales, lugares para eventos, centros turísticos, centros logísticos, museos y universidades.

Portal de socios de EnGenius: https://partners.engeniusnetworks.eu

