Mascota Planet aumenta su presencia online

jueves, 21 de mayo de 2020, 14:38 h (CET) Mascota Planet, tienda especializada en productos de alimentación y accesorios para mascota, ha aumentado su presencia y volumen de negocio en los últimos años, consiguiendo una ventajosa posición entre los grandes competidores españoles del sector Las cadenas especializadas en la venta de productos para mascotas continuó en 2017 el fuerte desarrollo de años pasados, impulsando el negocio del canal especializado y de las empresas centradas en dicho canal. Estas cadenas, algunas con cerca de 1.000 m2 de superficie de venta por tienda, permiten un desarrollo del lineal de petfood impensable para el canal de venta la por menor, dando cabida no sólo a más referencias (unas 5.000 de media), sino también a más marcas. Además, la suma de otros servicios (peluquería, clínica veterinaria, recogida de compras on-line...) y, en teoría, una mayor profesionalización del personal, las hace muy atractivas al consumidor.

Mascota Planet es la primera tienda online de mascotas es España

En el año 2005, en la provincia de Málaga, nace Mascota Planeta primera tienda online de mascotas. Existió riesgo en ser los primeros en intentar hacerle la vida más fácil a las personas que disfrutan de una mascota en su vida, pero se logró que actualmente sea la tienda más experimentada en el sector y que ofrezca una experiencia inigualable a su cliente potencial.

Esta experiencia les hace que hoy en día, cuente con el mayor surtido online de productos relacionado con las mascotas y presumir de que si hay algo que no se encuentra en la tienda, seguramente no existe todavía.

Actualmente, Mascota Planet cuenta con tres tiendas físicas (Marbella, Estepona y San Pedro de Alcántara), y un grandioso ejercicio en el mundo online. Se empezó distribuyendo solo a España y Portugal, hoy en día, su presencia se incrementa desde el punto de vista online, en el que la empresa manifiesta su crecimiento, distribuyendo a 28 países en la actualidad.

Un mundo de productos en tienda

Continuamente se realizan estudios detallados de los productos y de las necesidades demandadas por los clientes, por lo que es de vital importancia la innovación y la calidad en los productos que se ofrecen al cliente. En la tienda online existen ocho secciones (perros, gatos, pájaros, peces, roedores, reptiles, tortugas y hurones). Dentro de cada una de ellas se encuentran todo tipo de productos, como alimentación, productos higiénicos, accesorios o productos de salud, subiendo la cifra a unas 30.000 referencias de productos.

Clientes satisfechos

Debido a la continua innovación y calidad de los productos que ofrece Mascota Planet, se crea una relación empresa-cliente, manteniendo a dichos clientes gracias al sistema de fidelización, el cual consiste en la realización de promociones con descuentos, en la comunicación directa con el cliente, para hacerlo más personalizado, y en enviarle de forma habitual los productos. A día de hoy, Mascota Planet cuenta con unos 200.000 clientes fidelizados, aumentando su facturación en torno al 45%. Todo conseguido gracias a una estrategia centrada en el cliente, ofreciendo productos buenos en calidad-precio, además de un servicio postventa.

Mascota Planet sigue mejorando el servicio postventa y la tienda online, desarrollando facilidades para hacer más atractiva la tienda online, además de su funcionalidad y navegabilidad. Una plataforma de venta online de productos para mascotas, centrada en el cliente.

