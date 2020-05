Woonivers apuesta por el comercio local impulsando su reactivación económica Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 13:46 h (CET) La startup de Tax Free 100% móvil envía mascarillas a los retailers, se suma al reto #The200Challenge e impulsa la difusión del sticker de ayuda al pequeño comercio de Instagram Woonivers, la primera aplicación 100% móvil para gestionar las solicitudes de devolución de IVA de las compras de los viajeros extracomunitarios, lanza su nueva campaña de marketing enfocada al pequeño comercio en el inicio de la desescalada del COVID-19.

Bajo la premisa de la adaptación a la nueva realidad social y a la empatía con los retailers, Woonivers presenta su campaña, para apoyar al comercio minorista en su reactivación económica, que se articula en tres partes. Por un lado, la startup está enviando mascarillas de regalo a sus comercios asociados, como un detalle que vela por la seguridad de todo el equipo de ventas ahora que están retomando su actividad comercial y que se prevé que, poco a poco, vuelva a entrar el turismo.

Por otro lado, y para promocionar a estos comercios desde sus canales digitales, la compañía, junto con @closcadesign, acaba de poner en marcha un concurso en Instagram para sortear sus mascarillas reutilizables, con filtros intercambiables, entre los usuarios que etiqueten a sus comercios locales favoritos, promoviendo el uso del sticker de Instagram de apoyo a las pequeñas empresas y dando así visibilidad gratuita para ayudar a esas tiendas que pueden estar pasando momentos delicados durante la pandemia del COVID-19. Woonivers donará cinco mascarillas más a personal sanitario y grupos de riesgo por cada una de las ‘ganadas’ entre los usuarios.

Además, Woonivers se suma al reto hashtag #The200Challenge de Shackleton y adapta su logo temporalmente para promover la distancia social de dos metros recomendada por las autoridades sanitarias para esta fase de la desescalada.

"En Woonivers los comercios asociados son el corazón de lo que hacemos y han sido siempre nuestra prioridad, por eso hemos centrado nuestras actividades de marketing durante este segundo trimestre en apoyarles en este difícil contexto. No solo podemos ser un buen aliado en la ‘nueva normalidad’ al ser el único operador que permite 100% el distanciamiento social, sino que también les ayudaremos de forma práctica con mascarillas y con la promoción de sus negocios en redes sociales", explica Antonio Cantalapiedra, cofundador de Woonivers.

La startup es el único operador Tax Free 100% móvil acreditado por la Agencia Tributaria que favorece el distanciamiento físico, ya que no hay papeles en el proceso, ni entrega de documentación (como pasaporte). Woonivers puede ser utilizada por el comprador en cualquier comercio asociado con solo descargarse la aplicación y, como afirma Abel Navajas, cofundador de Woonivers, "somos el aliado digital de los pequeños comercios y les ayudamos a reactivar su actividad económica ya que, a través de nuestra aplicación, pueden facilitar los procesos de reembolso del Tax Free y atraer de este modo a turistas extracomunitarios que tienen derecho a devolución de impuestos por sus compras por la facilidad de la gestión".

Woonivers - An open letter to our customers



