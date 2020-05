El fenómeno MINISO llega a Denia Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 12:02 h (CET) Diseño japonés de alto nivel, gran calidad y precios ajustados caracterizan los más de 3.000 diferentes productos que se expondrán en la tienda de la Calle Marqués de Campo 20. Gracias a la acogida de sus productos de consumo inteligente MINISO ha abierto 4.000 tiendas en 100 países en sólo 6 años MINISO, la marca de diseño japonés líder mundial de Fast Fashion, abrirá su primera tienda en Denia, ubicada en la calle Marqués de Campo 20, mañana 22 de mayo a las 10h. Tras Alicante y Valencia será la tercera tienda que MINISO abre en la Comunidad Valenciana y la décima a nivel nacional, dentro de un plan de expansión con el que la marca alcanzará las 250 tiendas en España y Portugal en los próximos cuatro años. Se da así continuidad al rápido crecimiento de la compañía, que se ha convertido en un fenómeno mundial tras abrir 4.000 tiendas desde su lanzamiento en Tokio en 2013.

“Estamos encantados con nuestra llegada a Denia. Se trata de una de las ciudades más bonitas de nuestro litoral y genera una enorme actividad turística, un tipo de ubicación en la que MINISO atrae a multitudes en todo el mundo”, ha comentado Ana Rivera, Directora General de MINISO para España y Portugal. “Tenemos plena confianza en que la fantástica experiencia de compra que ofrecerá nuestra tienda y la calidad, utilidad y belleza de nuestros productos de diseño japonés encantarán a todos los dianenses y visitantes de la ciudad”, concluyó Rivera.

En los 280 m2 de la tienda de la calle Marqués de Campo, los clientes, que serán recibidos en el mundo del diseño japonés con un “Konichiwa, bienvenido a MINISO”, encontrarán más de 3.000 referencias distintas de las 11 categorías de producto que MINISO pone a su disposición: salud y belleza, electrónica, productos de temporada, moda de hogar creativa, bolsos y estuches, organización, accesorios, papelería, textil y juguetes. También encontrarán una sección dedicada a la higiene y la seguridad, con desinfectante de móviles, mascarillas para adultos y niños, mascarillas de MARVEL, guantes, geles, etc. La tienda, repleta de productos útiles, bellos y sorprendentes, permite que el cliente tenga una experiencia de compra muy divertida al tiempo que se lleva a casa productos que le ayudan en su vida cotidiana.

Uno de los secretos del éxito de MINISO es su liderazgo en Fast Fashion, lo que se traduce en el continuo refresco de sus tiendas con nuevo producto cada 7 días. Como resultado, los clientes encuentran un ambiente acogedor y continuamente renovado cada vez que visitan una tienda de la enseña. La gran variedad de productos con licencia de MARVEL, We Bare Bears o Adventure Times también es un gran atractivo para aquellos que buscan algo único.

Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de MINISO tienen precios sorprendentes, fidelizando a clientes de entre 18 y 40 años. Con el fin de alcanzar la excelencia en el diseño, Miyake Junya, diseñador jefe de MINISO, cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Dinamarca y Suiza. El equipo de diseño trabaja continuamente para crear productos funcionales e innovadores para una vida simple. Esta mirada única del diseño de MINISO ha sido reconocida en prestigiosos premios internacionales, entre ellos el “Red Dot Design Award” y el “iF Design Award”.

