Twitter deja elegir quién puede responder a un 'tuit' en la conversación iniciada por el usuario Esta prueba está disponible "por el momento" para "sólo un limitado grupo de personas globalmente" en Twitter para iOS, Android y twitter.com, como informa la compañía, pero todo el mundo podrá ver estas conversaciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de mayo de 2020, 09:18 h (CET) Twitter ha anunciado nuevas configuraciones en la plataforma enfocadas a simplificar el seguimiento de una conversación que permitirán al usuario elegir quién puede responder a su 'tuit' y sumarse a la conversación que ha iniciado.



La nueva configuración de conversación, en pruebas, da la opción de elegir entre tres opciones antes de publicar un 'tuit': todo el mundo (ésta es la configuración por defecto), solo gente a la que sigues, o solo personas a las que mencionas.



En el caso de las dos últimas opciones, como explica la compañía en un comunicado, los 'tuits' serán etiquetados y el icono de respuesta aparecerá en gris, para que la gente sepa que no puede responder. El resto de personas podrán verlo, 'retuitear', 'retuitear con comentarios' o dar 'Me Gusta'.



Esta prueba está disponible "por el momento" para "sólo un limitado grupo de personas globalmente" en Twitter para iOS, Android y twitter.com, como informa la compañía, pero todo el mundo podrá ver estas conversaciones.



Junto a estas pruebas, en Twitter también están "facilitando" que los usuarios puedan leer las conversaciones a partir de un 'tuit' con un nuevo diseño para ver las respuestas, y haciendo los 'retuits' con comentario más accesibles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.